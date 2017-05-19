Программа празднования 350-летия обретения мощей святого преподобного Нила Столобенского

posted by Максим Малахов on ср, 05/31/2017 - 09:49

Программа празднования 350-летия обретения мощей святого преподобного Нила Столобенского

 

Тверская область, Осташковский район

8-12 июня 2017 года

 

8 июня

14.00

Дискуссионная площадка «Молодежь и церковь»
(Палаточный лагерь для паломников)

16.00

Малая вечерня с акафистом преподобному Нилу
(Богоявленский Собор, Нило-Столобенская пустынь)

17.00

Всенощное бдение
(Богоявленский Собор, Нило-Столобенская пустынь)

9 июня

9.00

Божественная литургия, возглавляемая Святейшим Патриархом Московским и Всея Руси Кириллом
(Богоявленский Собор, Нило-Столобенская пустынь)

12.15

Крестный ход с мощами преподобного Нила Столобенского по территории мужского монастыря Нило-Столобенская пустынь
(Нило-Столобенская пустынь)

13.00

Молебен на Соборной площади
(Нило-Столобенская пустынь)

14.30

Фестиваль хоровых коллективов 
(Палаточный лагерь для паломников)

18.00

Вечерня
(Богоявленский Собор, Нило-Столобенская пустынь)

20.00

Повечерие
(Богоявленский Собор, Нило-Столобенская пустынь)

10 июня

5.30

Братский молебен, полунощница, утреня
(Богоявленский Собор, Нило-Столобенская пустынь)

9.00

Божественная литургия
(Богоявленский Собор, Нило-Столобенская пустынь)

13.00

Праздничная программа «Русские узоры»
(Палаточный лагерь для паломников)

17.00

Всенощное бдение
(Богоявленский Собор, Нило-Столобенская пустынь)

11 июня

8.00

Молебен
(Богоявленский Собор, Нило-Столобенская пустынь)

9.00

Божественная литургия
(Богоявленский Собор, Нило-Столобенская пустынь)

9.00

Божественная литургия
(Спасо-Преображенский Собор, Ольгин женский монастырь, деревня Волговерховье)

11.15

Малое водоосвящение на истоке реки Волги
(Ольгин женский монастырь, деревня Волговерховье)

11.45

Торжественная часть у ворот к часовне
(Ольгин женский монастырь, деревня Волговерховье)

12.15

Концертная программа
(Ольгин женский монастырь, деревня Волговерховье)

13.30-
14.00

Отправление XIX Волжского Крестного хода
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