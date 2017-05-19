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Программа празднования 350-летия обретения мощей святого преподобного Нила Столобенского
Тверская область, Осташковский район
8-12 июня 2017 года
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8 июня
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14.00
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Дискуссионная площадка «Молодежь и церковь»
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16.00
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Малая вечерня с акафистом преподобному Нилу
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17.00
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Всенощное бдение
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9 июня
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9.00
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Божественная литургия, возглавляемая Святейшим Патриархом Московским и Всея Руси Кириллом
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12.15
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Крестный ход с мощами преподобного Нила Столобенского по территории мужского монастыря Нило-Столобенская пустынь
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13.00
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Молебен на Соборной площади
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14.30
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Фестиваль хоровых коллективов
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18.00
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Вечерня
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20.00
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Повечерие
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10 июня
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5.30
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Братский молебен, полунощница, утреня
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9.00
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Божественная литургия
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13.00
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Праздничная программа «Русские узоры»
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17.00
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Всенощное бдение
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11 июня
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8.00
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Молебен
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9.00
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Божественная литургия
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9.00
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Божественная литургия
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11.15
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Малое водоосвящение на истоке реки Волги
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11.45
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Торжественная часть у ворот к часовне
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12.15
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Концертная программа
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13.30-
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Отправление XIX Волжского Крестного хода