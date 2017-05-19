СКОРО ПРОЙДЕТ ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ

Правительство Тверской области на Петербургском экономическом форуме планирует провести переговоры и подписать соглашения о сотрудничестве

Делегацию Тверской области на Петербургском международном экономическом форуме - 2017 возглавит Губернатор Игорь Руденя. С 1 по 3 июня представители Правительства региона планируют провести деловые переговоры с действующими и потенциальными партнерами, а также подписать ряд соглашений о сотрудничестве.

В программе участия в форуме предусмотрена встреча Игоря Рудени с руководством ПАО «Банк ВТБ», в рамках которой будут обсуждаться перспективы участия финансовой организации в реализации инвестиционных проектов на территории Верхневолжья.

Запланированы также встречи Губернатора Тверской области с главами Среднерусского банка ПАО «Сбербанк России», государственной компании «Российские автомобильные дороги», группы компаний SFT Group, Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ».

Губернатор Игорь Руденя примет участие в пленарном заседании, на котором выступит Президент Российской Федерации Владимир Путин. В программе главы тверского региона также обсуждение вопросов развития нефтегазовой отрасли на саммите энергетических компаний.

На форуме будет развернут стенд Тверской области, где представят инвестиционный и туристический потенциал Верхневолжья. Здесь будут экспонироваться макеты «Тверь Сити» и «Тверь Экспо».

Тверской регион ежегодно с 2006 года принимает участие в Петербургском международном экономическом форуме.

В прошлом году на его площадке Губернатор Игорь Руденя провел ряд встреч и деловых переговоров. По итогам работы была достигнута договоренность о возобновлении программы «Газпром – детям» в Тверской области.

На ПМЭФ-2016 также обсуждались вопросы сотрудничества с руководством Россельхозбанка, МРСК Центра. Было подписано соглашение о взаимодействии между Правительством Тверской области и Федеральной корпорацией по развитию малого и среднего предпринимательства.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проводится с 1997 года, с 2006 года – под патронатом и при участии Президента Российской Федерации. В прошлом году Петербургский международный экономический форум собрал более 12 тысяч участников из 133 стран.

Пресс-служба Правительства Тверской области.