ОЛЬГА БЕРЕЗНИЦКАЯ. НАШИ В МОЛОДЕЖНОМ ПАРЛАМЕНТЕ

Молодежный парламент приступил к работе

Третий созыв Молодежной палаты при Законодательном Собрании Тверской области начал свою деятельность с выборов председателя.

На своем организационном заседании члены Молодежной палаты избрали руководящий состав (председателя и двух заместителей), Совет Молодежной палаты, распределились по четырем профильным комиссиям и избрали своих представителей в Общественную молодежную палату при Государственной Думе и в члены Палаты молодых законодателей при Совете Федерации.

Впервые Молодежная палата при областном Законодательном Собрании была образована в 2007 году. Второй ее состав приступил к работе в январе 2012-го. Полномочия молодежного парламента истекают одновременно с полномочиями «взрослого» парламента – Законодательного Собрания Тверской области. Поэтому после избрания шестого созыва областного Заксобрания встал вопрос и о выборах Молодежной палаты. До начала этой процедуры областными парламентариями было принято постановление, утверждающее новое положение о формировании и деятельности Молодежной палаты (парламента) при Законодательном Собрании Тверской области.

Напомним, что членами Молодежной палаты могут быть молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет. Согласно правилам, муниципалитеты делегировали в ее состав по одному молодому депутату от каждого городского округа или муниципального района. Своих представителей направили тверские вузы, а также фракции политических партий, представленных в областном парламенте. На вакантные места от муниципалитетов, которые не направили молодых депутатов, представителей делегировал Совет Законодательного Собрания.

- Молодежная палата при Законодательном Собрании сформирована как совещательный и консультативный орган для более эффективного взаимодействия областного парламента с общественными объединениями, правого обеспечения государственной молодёжной политики. Кроме того, Молодёжная палата играет важную роль дискуссионной, экспертной площадки при выработке рекомендаций по решению проблем молодого поколения, - отметил, открывая заседание, председатель Законодательного Собрания Тверской области, почетный председатель Молодежной палаты Сергей Голубев.

Спикер регионального парламента выразил уверенность, что предстоящая работа станет для молодых людей интересным этапом в их жизни, даст возможность получить полезные теоретические знания и практические навыки законотворческой деятельности.

- Мы заинтересованы в том, чтобы вы стали своеобразными неофициальными представителями Законодательного Собрания на местах – в молодежной среде своих районов, городов, вузов. Готовы всячески приветствовать вашу активность в интернет-пространстве и очень рассчитываем на то, что Молодежная палата станет настоящим генератором идей, в том числе в рамках молодежной проблематики, - напутствовал молодых коллег Сергей Голубев. Председатель областного парламента призвал их не имитировать деятельность, а именно действовать с максимальной эффективностью.

К такой работе молодые парламентарии вполне готовы и уже начинают продумывать тематику возможных законодательных инициатив.

Ольга Березницкая (делегирована от Конаковского района). Имеет опыт депутатской деятельности, является действующим депутатом Собрания депутатов Конаковского района. Единогласно избрана председателем Молодежной палаты при Законодательном Собрании Тверской области. Считает, что основные слагаемые успешной деятельности Молодежной палаты третьего созыва - стремление стать единым сплоченным коллективом и умение находить разумные компромиссы.

- Работа молодежного парламента должна быть направлена, в первую очередь, на то, чтобы обеспечить взаимодействие молодежной общественности с законодателями, стать своего рода проводником мыслей и идей молодежи к тем, кто уполномочен принимать решения и может повлиять на те или иные сферы жизни молодежи, в том числе и в плане финансирования, - считает председатель Молодежной палаты.

В числе первых шагов молодых парламентариев Ольга Березницкая назвала помощь в решении проблем молодых семей, вопросах воспитания семейных ценностей, особенно в молодежной среде.

В рамках заседания были избраны два заместителя председателя Молодежной палаты: Валентин Горячев (представитель от Кимрского района) и Аурелия Огурцова (делегирована ТГМУ), а также председатели четырех профильных комиссий (по социальной политике, по экономике и молодежному предпринимательству, по вопросам местного самоуправления и взаимодействию с институтами гражданского общества, по аграрным вопросам, экологии и природопользованию).

Подводя итоги заседания, куратор Молодежной палаты при Законодательном Собрании Тверской области, заместитель председателя постоянного комитета по транспорту и жилищно-коммунальному комплексу Александр Тягунов отметил, что молодые парламентарии имеют уникальную возможность пройти региональную школу парламентаризма, получить опыт работы с законодательством, научиться работать в команде.

- Для нас, депутатов регионального парламента, важно знать отношение молодых коллег к тем вопросам, которые для них близки и которые они в какой-то мере понимают если не лучше, то на равных с нами. Сегодня мы очертили поле деятельности Молодежной палаты, прошли все организационные процедуры. Условия для работы созданы. Дальнейшее зависит исключительно от них самих. Лично я напомнил молодежи основную формулу, в рамках которой мы должны взаимодействовать: «ваша инициатива - наша поддержка». Естественно, будем эту инициативу подогревать, продвигать, но успех зависит от активности молодых парламентариев и их желания работать, - резюмировал Александр Тягунов.

Пресс-служба Законодательного Собрания Тверской области.