ПАТРИАРХ ВОЗГЛАВИТ ПРАЗДНИК

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавит торжества в честь 350-летия обретения мощей Нила Столобенского



Программу мероприятий в рамах празднования 350-летия обретения мощей Нила Столобенского в Тверской области обсудили на совещании под председательством Губернатора Игоря Рудени. Торжества пройдут с 8 по 12 июня в Нило-Столобенской пустыни в Осташковском районе.

«Мы ожидаем прибытия на предстоящие торжества нескольких тысяч паломников. Помимо богослужений, гостей ждет интересная культурная программа», — отметил Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Основная часть паломников, которые будут жить в палаточном лагере неподалёку от монастыря, прибудут на Селигер 8 июня. В этот день с 14:00 запланирована работа дискуссионной площадки «Молодёжь и церковь» на территории лагеря. В Богоявленском соборе Нило-Столобенской пустыни отслужат малую вечерню, в 17:00 там же начнётся всенощное бдение.

Центральный день программы 350-летия обретения мощей Нила Столобенского — 9 июня. В 9:00 в Богоявленском соборе пройдёт божественная литургия, возглавит которую Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. В 12:15 начнётся крестный ход с мощами преподобного Нила Столобенского по территории монастыря, который завершится молебном на Соборной площади. Прямую трансляцию торжественных мероприятий можно будет увидеть на экранах, установленных в палаточном лагере и у собора.

Программу дня продолжат фестиваль хоровых коллективов на территории паломнического городка, в рамках которого гости Нило-Столбенской пустыни услышат выступление сводного хора из 500 человек, а также две вечерние службы.

10 июня паломникам предложат посетить братский молебен в Богоявленском соборе рано утром, затем там же состоится божественная литургия. У палаточного лагеря с 13:00 начнётся праздничная культурная программа «Русские узоры».

11 июня гости смогут посетить службы в Нило-Столобенской пустыни либо отправиться в деревню Волговерховье на исток Волги, где в этот день начнётся XIX Волжский крестный ход.



Для координации потенциальных гостей праздника в Тверской области работает паломнический центр. По номеру «горячей линии» 8-800-350-28-90 (звонок бесплатный) с 8:00 до 20:00 ежедневно можно получить информацию об участии в праздничных мероприятиях и проживании в лагере.

Монастырь Нило-Столобенская пустынь заложен в 1594 году на острове Столобный на Селигере, где аскет и столпник провёл 27 лет в молитвах и уединении. Главная святыня обители — мощи преподобного Нила Столобенского, открытые в 1667 году и считающиеся чудотворными. Сейчас они покоятся в Богоявленском соборе монастыря. Сохранилось описание многочисленных случаев чудес, совершившихся у гробницы преподобного Нила Столобенского. Приходящие сюда больные и немощные получали исцеление от своих недугов. Всем желающим принять участие в торжествах необходимо зарегистрироваться и заполнить анкету на сайте Тверской епархии http://tvereparhia.ru/publikaczii/publikatsii/22807-vizit-svyatejshego-v-nilo-stolobenskuyu-pustyn Для координации потенциальных гостей праздника в Тверской области работает паломнический центр. По номеру «горячей линии» 8-800-350-28-90 (звонок бесплатный) с 8:00 до 20:00 ежедневно можно получить информацию об участии в праздничных мероприятиях и проживании в лагере.Монастырь Нило-Столобенская пустынь заложен в 1594 году на острове Столобный на Селигере, где аскет и столпник провёл 27 лет в молитвах и уединении. Главная святыня обители — мощи преподобного Нила Столобенского, открытые в 1667 году и считающиеся чудотворными. Сейчас они покоятся в Богоявленском соборе монастыря. Сохранилось описание многочисленных случаев чудес, совершившихся у гробницы преподобного Нила Столобенского. Приходящие сюда больные и немощные получали исцеление от своих недугов.

С начала XIX века Нило-Столбенская пустынь была одним из крупнейших монастырей страны. По числу паломников, которые прибывали со всей страны поклониться мощам Нила Столобенского, до революции монастырь был первым в российском православии и вторым в мире после Гроба Господня.

В 1928 году обитель была закрыта. Возрождение святого места началось лишь в 1991 году. Особая для монастыря дата — 9 июня 1995 года, когда в Нило-Столобенскую пустынь возвратили мощи великого святого. Каждый год православные жители региона и паломники отмечают в этот день обретение мощей преподобного Нила Столбенского.

Пресс-служба Правительства Тверской области.