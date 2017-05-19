ЖУРНАЛИСТЫ ПОСАДИЛИ КРАСНОКНИЖНЫЕ РАСТЕНИЯ

Участники XVII фестиваля районной прессы «Майские звезды» создали в центре Твери заповедный уголок

27 мая, в Городском саду Твери был дан старт проекту «Заповедное Верхневолжье», благодаря которому здесь будут появляться редкие растения, занесенные в региональную Красную книгу. Первые из них сегодня посадили участники XVII фестиваля районной прессы «Майские звезды», воспитанники станции юных натуралистов Тверской области.

«Местные газеты Тверской области всегда были и остаются реальным инструментом развития территорий, улучшения жизни населения. Вы не просто информируете о событиях, а объединяете людей созидательными идеями», - отметил Губернатор Игорь Руденя во время церемонии награждения победителей фестиваля, которая состоялась вчера.

Одной из таких созидательных акций стала и посадка редких растений в Городском саду Твери. Событие также было приурочено к Году экологии, объявленному Указом Президента РФ Владимира Путина.

В ходе мероприятия были высажены такие растения как шалфей клейкий, астранция крупная, бузульник сибирский, печеночница благородная, ирис болотный и другие. Саженцы были выращены в Ботаническом саду Твери, который заботливо хранит редкие и исчезающие виды растений тверской флоры.

Совершив доброе дело, которое стало уже традиционным для фестиваля «Майские звезды», его участники отправились на творческие мастер-классы. Кроме того, для журналистов в этот день была организована обзорная экскурсия по историческому центру областной столицы и Тверскому императорскому дворцу.

Вчера в день открытия фестиваля состоялась дискуссия на тему «Создание и продвижение имиджа территорий через СМИ, интернет-сайты и социальные сети». В обсуждении приняли участие Губернатор Игорь Руденя, главный редактор газеты «Московский комсомолец» Павел Гусев, секретарь Союза журналистов России Владимир Касютин, руководители местных печатных изданий.

Пресс-служба Правительства Тверской области.