НАГРАДЫ - ЛУЧШИМ РАЙОННЫМ ЖУРНАЛИСТАМ

В Твери наградили победителей фестиваля районной прессы «Майские звёзды»

26 мая, в Твери состоялось торжественное открытие XVII фестиваля районной прессы «Майские звёзды». Традиционное мероприятие, организованное Правительством региона и Верхневолжской ассоциацией периодической печати, собрало более 120 главных редакторов и журналистов районных газет Тверской области. Губернатор Игорь Руденя наградил победителей и призёров творческого конкурса фестиваля в самой многочисленной по количеству заявок номинации – «Человек крупным планом».

В мероприятии также приняли участие советник Президента Российской Федерации – специальный представитель Президента Российской Федерации по вопросам климата Александр Бедрицкий, главный федеральный инспектор по Тверской области Юрий Стрелецкий, глава Твери Александр Корзин, главный редактор газеты «Московский комсомолец» Павел Гусев и другие почетные гости.

«В этом году районная пресса Тверской области отмечает вековой юбилей. Местные газеты всегда были и остаются реальным инструментом развития территорий, улучшения жизни населения. Вы всегда рядом с людьми, они – ваши герои», — обратился к участникам торжества Игорь Руденя.

На конкурс «Майских звёзд» заявились 34 газеты. На рассмотрение жюри прислали порядка 330 работ, опубликованных с мая 2016-го по май 2017 года. Награды вручены в номинациях: «Верхневолжье туристическое», «Районный проект», «Испытано на себе», «Малой родины большое притяженье», «Тверская марка».

В номинации «Человек крупным планом» представлены 73 работы от 23 районных газет. Губернатор Игорь Руденя вместе с главным редактором «Московского комсомольца» Павлом Гусевым наградил ее победителя – заместителя главного редактора газеты «Мой край» Торопецкого района Валентину Рубинову. Высокую оценку получил очерк издания о местном художнике Александре Кондратенко, который украшает храмы резьбой по дереву.

Советник Президента РФ – специальный представитель Президента РФ по вопросам климата Александр Бедрицкий вручил награды призерам и победителям номинации «Экология: проблемы и решения».

«Благодарен руководству Тверской области за возможность в рамках общероссийской климатической недели выступить перед студентами ТвГУ, а также принять участие в этой церемонии. В регионе проводятся масштабные мероприятия для освещения актуальных для жителей вопросов», – отметил Александр Бедрицкий.

Спецприз фестиваля в этом году — единственную награду в номинации «Открытие года» — получила Наталья Муромцева за серию публикаций о жителях Нелидовского района, прошедших Великую Отечественную войну.

Фестиваль «Майские звезды» проходит в тверском регионе ежегодно, начиная с 2001-го, и служит площадкой для обмена опытом между сотрудниками СМИ и повышения профессионального уровня. В ходе фестиваля проходят обучающие семинары и мастер-классы. В этом году их проводят корреспонденты «Московского комсомольца», эксперты юридической сферы, преподаватели вузов.

Накануне торжественной церемонии открытия «Майских звёзд» состоялась дискуссия, в ходе которой журналисты поделились идеями по созданию и продвижению имиджа своих территорий.

Традиция «Майских звёзд» — оставить в городе проведения добрую память о гостях фестиваля. 27 мая журналисты вместе со школьниками высадят в городском саду Твери многолетние растения, занесённые в Красную книгу региона.

Пресс-служба Правительства Тверской области.