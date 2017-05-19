РАЙОНКИ - В ИНТЕРНЕТ!

Районные газеты Тверской области будут активнее развиваться в интернет-пространстве

Сегодня, 26 мая, в ходе XVII фестиваля районной прессы Тверской области «Майские звезды» состоялась дискуссия на тему «Создание и продвижение имиджа территорий через СМИ, интернет-сайты и социальные сети». В обсуждении приняли участие Губернатор Игорь Руденя, главный редактор газеты «Московский комсомолец» Павел Гусев, руководители местных печатных изданий.

Особое внимание в районах должно уделяться развитию информационного пространства – подчеркнул глава региона. Для этого, по мнению Игоря Рудени, у каждой газеты должен быть интернет-портал, где будут размещаться анонсы спортивных, культурных событий, сферы туризма.

«Очень важно, чтобы районные газеты начинали более активно продвигать местные события и стали площадками для обсуждения актуальных вопросов», - обозначил Игорь Руденя.

Идею поддержал главный редактор газеты «Московский комсомолец» Павел Гусев.

«Именно районные СМИ могут первыми выявлять проблему и доносить ее до руководителей. Но при этом вместе с печатным вариантом газеты надо развивать и ее интернет-версии», - отметил Павел Гусев.

Руководители изданий поделились своим опытом освоения интернет-пространства. Большинство редакций имеют не только собственный сайт, но и страницы в социальных сетях.

Как отметили редакторы, активность в соцсетях сейчас очень важна. Это позволяет повысить интерес к изданиям, привлечь больше читателей, особенно среди молодежи, проводить различные акции. Зачастую интернет-версии газет помогают жителям оперативно решать актуальные вопросы.

Кроме того, прозвучала идея активнее задействовать интернет-страницы районных газет в продвижении туристического потенциала региона. С таким предложением выступила директор Верхневолжской ассоциации периодической печати Мария Саган, по мнению которой именно районные газеты – самый достоверный источник информации о родном крае, а ее создатели – настоящие патриоты, заинтересованные в развитии территории, привлечении туристов.

Пресс-служба Правительства Тверской области.