ВСТРЕЧА ГУБЕРНАТОРА ИГОРЯ РУДЕНИ С БИЗНЕС-ОМБУДСМЕНОМ РЕГИОНА

Игорь Руденя провел встречу с уполномоченным по защите прав предпринимателей в Тверской области

Сегодня, 26 мая, отмечается день российского предпринимательства. Вопросы развития бизнес-сектора в Верхневолжье обсуждались на встрече Губернатора Игоря Рудени с уполномоченным по защите прав предпринимателей в Тверской области Антоном Стамплевским.

«Вы ведете активную работу по защите интересов нашего среднего и малого предпринимательства. Развитие бизнеса в таком формате – очень перспективное направление, в том числе в промышленности, сельском хозяйстве, сфере услуг», – обозначил Игорь Руденя.

За прошедший год число предприятий малого и среднего бизнеса в Тверской области составило 52,9 тысяч – практически столько же, сколько и в предыдущем году. Несколько вырос их оборот – на 5,7% к уровню 2015 года и достиг 210,2 миллиардов рублей.

Как сообщил Антон Стамплевский, институтом уполномоченного по защите прав предпринимателей в Тверской области проведен опрос по оценке условий ведения бизнеса в регионе. В нем принял участие каждый 100-й предприниматель. Всего обработано 502 анкеты.

«В ходе опроса бизнесмены отметили, что в регионе продолжается откровенный разговор с властью и бизнесом, который начат год назад с Вашим участием», – сказал Антон Стамплевский.

По сравнению с 2015 годом уменьшилось количество жалоб предпринимателей в адрес уполномоченного. Вместе с тем выросло количество предложений по регулированию нормативно-правовой базы, расширению мер государственной поддержки. У бизнеса есть стремление продолжать диалог с властью по этим и другим проблемным вопросам.

Положительно воспринято создание регионального Фонда развития промышленности.

По мнению Игоря Рудени, сегодня малый и средний бизнес должен активнее пользоваться возможностями государственной поддержки, расширять свое участие в сельском хозяйстве.

«Нужно обратить внимание на такие формы предпринимательства, как ярмарки выходного дня», – отметил Губернатор.

Перспективы развития этого направления будут обсуждаться на «круглом столе», который планируется провести с участием Министерства промышленности и торговли РФ.

Также на встрече шла речь о возможности создания при Правительстве Тверской области проектного офиса по развитию бизнеса, где будут детально прорабатываться вопросы, связанные с ведением предпринимательской деятельности в регионе.

Взаимодействие предпринимательского сообщества и власти стало одной из центральных тем на форуме «Развиваем бизнес вместе», который прошел сегодня в Конаковском районе с участием представителей местной администрации, бизнеса, экспертов. В частности, на мероприятии был представлен опыт участия предпринимателей в развитии туристического сектора.

Пресс-служба Правительства Тверской области.