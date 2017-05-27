НАЧАТА УСТАНОВКА ПАЛАТОЧНОГО ЛАГЕРЯ

В Тверской области началась установка палаточного лагеря для размещения гостей 350-летия обретения мощей Нила Столобенского

В Тверской области продолжается подготовка к празднованию 350-летия обретения мощей Нила Столобенского. На территории лагеря для паломников, который будет работать с 8 по 12 июня, уже идёт установка палаток. Создание инфраструктуры для комфортного пребывания гостей обсудили на совещании под председательством Губернатора Игоря Рудени.

«Мы перешли на еженедельный режим координации нашей работы. На повестке дня вопросы, связанные с организацией паломнического лагеря, обеспечение общественной безопасности, медицинское и транспортное обслуживание участников мероприятий», — обозначил Игорь Руденя.

По информации Главного управления МЧС России по Тверской области, работы на площадке лагеря идут по графику. Уже установлено более 120 палаток для паломников, а также палатки для проживания волонтёров. Для удобства ориентирования паломнический городок разделят на улицы, каждой палатке присвоят номер, установят информационные указатели.

По периметру лагеря сделано ограждение. Для хранения личных вещей гостей оборудуют отдельную зону с запирающимися ячейками и видеонаблюдением. Обеспечивать питание будут 12 полевых кухонь. Проживание и питание в лагере — бесплатное.

На территории городка будут дежурить сотрудники МЧС и полиции, а также бригада скорой медицинской помощи. Представители Роспотребнадзора проконтролируют соблюдение санитарно-гигиенических условий, качество пищи и питьевой воды.

Торжества в честь 350-летия обретения мощей святого преподобного Нила Столобенского пройдут в монастыре Нило-Столобенская пустынь в Осташковском районе с 8 по 12 июня. Возглавит праздничные мероприятия Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, который 9 июня совершит божественную литургию, крестный ход и молебен на Соборной площади обители. Увидеть прямую трансляцию торжеств можно будет на мониторах, установленных на территории монастыря и паломнического лагеря.

В программе праздника также просветительский форум, посвященный 350-летию обретения мощей Нила Столобенского, фестиваль хоров, в ходе которого запланировано выступление сводного хора из 500 человек.

Подробную информацию о мероприятиях в честь 350-летия обретения мощей Нила Столобенского, можно получить в паломническом центре Тверской епархии по телефону «горячей линии» 8-800-350-28-90 (звонок бесплатный) с 8.00 до 20.00 ежедневно.

Всем, кто планирует проживание в лагере, необходимо заполнить анкету на сайте Тверской епархии http://tvereparhia.ru/publikaczii/publikatsii/22807-vizit-svyatejshego-v-nilo-stolobenskuyu-pustyn

Пресс-служба Правительства Тверской области.