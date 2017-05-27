БУДЕТ ЕЩЕ ОДИН ВЕРТОЛЕТ

Тверская область закупит вертолет для оказания экстренной медицинской помощи пациентам

В 2017 году Тверская область получит федеральную субсидию на увеличение объемов санитарных авиаперевозок. Это стало возможным благодаря участию региона в федеральном приоритетном проекте «Обеспечение своевременности оказания экстренной медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах Российской Федерации».

«В регионе невысокая плотность населения, поэтому мы приняли решение развивать санавиацию, чтобы ускорить время доставки больных, нуждающихся в срочной медицинской помощи, в том числе с мест ДТП, до медучреждений. Вместе с МЧС договорились в этом году сделать несколько круглосуточных вертолетных площадок, которые будут находиться рядом с центральными районными больницами», — обозначил Губернатор Игорь Руденя.

Задача по развитию санитарной авиации была поставлена Президентом России Владимиром Путиным.

На эти цели Тверской области из федерального бюджета выделено почти 42 млн рублей, из областного бюджета – 4,9 млн рублей. Одно из направлений расходования средств – закупка вертолета, который будет базироваться в аэропорту Змеево, в 20 км от областной клинической больницы. В настоящее время осуществляются работы по созданию взлетно-посадочных площадок в Торопецком и Западнодвинском районах. В дальнейшем запланировано появление таких площадок во всех отдаленных районах области.

Развитие санитарной авиации имеет важнейшее значение для тверского региона, протяженность которого с севера на юг - 250 км, с запада на восток – 450 км. По территории области проходит две крупнейшие федеральные трассы М-9 «Балтия», М-10 «Москва-Санкт-Петербург», некоторые участки которых удалены от ближайшей медицинской организации на 30-50 км.

В настоящее время служба санитарной авиации Верхневолжья представлена вертолётом Ка-32А, который эвакуирует пациентов в крупнейшие лечебные учреждения региона — областной перинатальный центр и областную клиническую больницу. Меры по развитию санавиации позволят до 150 увеличить ежегодное количество вылетов для эвакуации граждан в медицинские учреждения, в том числе федеральные.

Пресс-служба Правительства Тверской области.