В ГОСТЯХ У МОКШИНСКИХ ШКОЛЬНИКОВ

Губернатор Игорь Руденя: «Дети настроены учиться

в Тверской области, наша задача - это желание сохранить».



24 мая полномочный представитель Президента Российской Федерации в ЦФО Александр Беглов и губернатор Тверской области Игорь Руденя посетили Мокшинскую среднюю школу. Полпред и глава региона встретились с учениками, осмотрели пищеблок, спортивные залы, учебные кабинеты и учительскую. На правах хозяйки своего рода экскурсию провела директор школы Татьяна Авдякова.

Школа является одним из лучших образовательных учреждений Конаковского района. В здании полностью заменены система отопления, электроснабжения, кухонное оборудование, водопровод. Произведены ремонт санузлов и благоустройство прилегающей территории.

«По поручению Президента Владимира Путина продолжается программа по модернизации школ и строительству новых учебных заведений. Школа в д. Мокшино – хороший пример, как можно шаг за шагом модернизировать учреждение», – отметил Александр Беглов. С этого года в Тверской области реализуется комплексная программа по замене окон, ремонту санитарных комнат, спортзалов в общеобразовательных учреждениях. Игорь Руденя рассказал о перспективах расширения и ускорения программы.

Для начала гости посетили один из классов начальной школы. Здесь педагогам и ученикам было что показать. Идея сделать из обычного класса тематический родилась у учителей и родителей совместно. Его стены украшают поделки, выполненные своими руками. Александр Беглов поинтересовался, ребята какого класса - 3-А или 3-Б - лучше учатся, как кормят в столовой, вкусно ли, и пожелал хороших каникул.

Важный вопрос - и организация питания. В ходе осмотра столовой Игорь Руденя и Александр Беглов поинтересовались стоимостью завтраков и обедов, внимательно прочитали меню, заглянули в пищеблок.

В современном спортивном зале школы почетных гостей также ждали. Ребята рассказали о своих достижениях, а в подарок гости преподнесли инвентарь для проведения спортивных занятий и палатку для туристских походов, предложив прямо здесь ее и собрать. Но самым неожиданным для ребят стало приветствие и пожелание успехов от Президента РФ Владимира Путина, которое и передал Александр Беглов.

«Под занавес» высокопоставленные гости встретились за чашкой чая с выпускниками. Главное для них сейчас - успешно сдать ЕГЭ и поступить в вузы. В этом учебном году мокшинскую школу оканчивают 11 учеников. Ребята рассказали о том, куда они хотят поступать, какую профессию выберут. Оказалось, в основном это тверские вузы, и многие после окончания учебы планируют вернуться домой в качестве специалистов. «Посещая школы, мы видим, что дети настроены учиться в Тверской области, оставаться здесь жить и работать. Наша задача – обязательно сохранить эту мотивацию, – подчеркнул Игорь Руденя, комментируя журналистам итоги встречи со школьниками.

Ольга ГЛОТОВА.