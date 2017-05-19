До свидания, школа!

25 мая для более чем 8,5 тысяч детей из 31 школы Конаковского района закончился учебный год и прозвенел последний звонок. Для одних – это начало летнего отдыха, для других – начало государственной итоговой аттестации, которая стартует уже завтра.

У девятиклассников экзаменационный период проходит с 26 мая до 29 июня, у одиннадцатиклассников - с 29 мая до 1 июля. Первым экзаменом у учащихся 9-х классов станет иностранный язык, сдавать его будут 26 и 27 мая в устной и письменной форме, у учащихся 11-х классов - география, информатика и ИКТ.

Обязательные предметы у учащихся 9-х и 11-х классов одинаковые, это русский язык и математика. Начиная с этого учебного года девятиклассникам в обязательном порядке необходимо сдать еще два предмета по выбору, а одиннадцатиклассникам, по их желанию, те дисциплины, которые потребуются для поступления в вузы.

Сдавать экзамены в 9-х классах будут 718 учащихся, из них в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) - 713, в форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ) - 5. Это дети с ограниченными возможностями здоровья, они (по желанию) будут сдавать по 2 экзамена. Для девятиклассников будут открыты 9 пунктов проведения экзаменов (ППЭ), из них 6 для проведения ОГЭ (школы №№ 3, 7, гимназия № 5 г. Конаково, школы № 2 п. Редкино, № 1 п. Новозавидовский и п. Первое мая). Для проведения ГВЭ будут открыты 3 пункта в школах № 6 г. Конаково, д. Вахонино и № 1 п. Редкино.

Сдавать ЕГЭ в 11-х классах будут 376 человек, из них 3 - выпускники прошлых лет, не получившие ранее аттестат. Для одиннадцатиклассников будут открыты два пункта проведения экзаменов в школах № 8 г. Конаково и № 2 п. Редкино. В пунктах проведения ЕГЭ созданы все необходимые условия для соблюдения информационной безопасности при проведении экзамена.

Стартуют экзамены

Как и в целом по Тверской области, популярными предметами по выбору у девятиклассников являются обществознание (его выбрали 475 человек), география (312) и биология (268); у одиннадцатиклассников – обществознание (197), биология (82) и физика (79).

Для получения аттестата об основном общем образовании учащимся 9-х классов необходимо сдать все 4 экзамена. Если выпускник не сдаст 1 или 2 экзамена, то он может их пересдать в резервные дни (20, 21, 22, 28, 29 июня). Если выпускник не сдал 3 или 4 экзамена, то пересдать их он сможет только в сентябре 2017 года (5, 8 сентября - основные предметы и далее по расписанию). Итоговые отметки за 9 класс будут определяться как среднее арифметическое годовой и экзаменационной отметок выпускника и выставляться целыми числами в соответствии с правилами математического округления. Итоговые отметки за 11 класс будут определяться как среднее арифметическое полугодовых и годовых отметок обучающегося за 10 и 11 классы и выставляться целыми числами в соответствии с правилами математического округления. Аттестат об основном общем образовании с отличием и приложение к нему выдаются выпускникам 9 класса, успешно прошедшим ГИА и имеющим итоговые отметки «отлично» по всем учебным предметам учебного плана, изучавшимся на уровне основного общего образования (в 5-9 классах). Аттестат о среднем общем образовании с отличием и приложение к нему выдаются выпускникам 11 класса, успешно прошедшим ГИА и имеющим итоговые отметки «отлично» по всем учебным предметам учебного плана, изучавшимся на уровне среднего общего образования (в 10,11 классах). В нашем районе в этом году претендуют на аттестат о среднем общем образовании с отличием 37 учащихся одиннадцатых классов, из них 22 - из общеобразовательных учреждений г. Конаково. В основной период проведения ЕГЭ не предусмотрено значительных изменений в организации экзамена, основные изменения начнутся в 2018 году.

При получении участником ЕГЭ (выпускником текущего года) результата ниже установленного минимального количества баллов по одному из обязательных учебных предметов он имеет право на повторную сдачу экзамена в дополнительные сроки. В случае, если выпускник не получает минимального количества баллов ЕГЭ по двум основным предметам, пересдача ЕГЭ предусмотрена только через год. Один из вопросов, которые часто задают родители и учащиеся: можно ли в случае неудовлетворительного результата по профильной математике и удовлетворительного по базовой пересдать профильную в этом же году?

К сожалению, это невозможно. И несколько слов о том, как проверяются работы участников ЕГЭ. Проверка первой части экзаменационной работы, куда входят задания с кратким ответом, проводится автоматизированно. А вот задания с развернутым ответом проверяются экспертами предметных комиссий региона. При этом каждую работу проверяют два независимых специалиста, и если они расходятся в своих оценках, к проверке привлекается третий эксперт. Результаты ЕГЭ каждого участника заносятся в федеральную информационную систему, бумажных свидетельств о результатах ЕГЭ не предусмотрено. Срок действия результатов - четыре года, следующих за годом получения таких результатов.

До начала экзаменов и учащимся, и их родителям необходимо еще раз повторно ознакомиться с информацией о порядке проведения экзаменов, о правилах оформления экзаменационных работ, продолжительности экзаменов, порядке подачи апелляций о нарушении установленного порядка проведения ГИА и о несогласии с выставленными баллами, а также о времени и месте ознакомления с результатами ГИА.

Контроль за организацией и проведением выпускных экзаменов будут осуществлять сотрудники Рособрнадзора, специалисты управления надзора и контроля в сфере образования министерства образования Тверской области, члены Государственной экзаменационной комиссии, члены корпуса общественных наблюдателей «Российский союз молодежи». Кроме этого, прошли аккредитацию 75 общественных наблюдателей нашего района, из них 43 человека будут вести общественное наблюдение в пунктах проведения ЕГЭ, 32 - в пунктах проведения экзаменов для девятиклассников.

В регионе работают телефоны «горячей линии» по вопросам, связанным с проведением ЕГЭ (4822) 32-06-19 и ГИА в 9-х классах (4822) 34-96-08. Также вопросы можно задавать по телефонам «горячей линии» Рособрнадзора (495) 984-89-19 и по телефону доверия ЕГЭ (495) 104-68-38. По вопросам, касающимся государственной итоговой аттестации, можно позвонить в управление образования администрации Конаковского района по телефону 4-97-95 (доб. 518).

Любовь КУЛИЕВА, заведующий отделом

дошкольного общего и дополнительного

образования управления образования

администрации Конаковского района.