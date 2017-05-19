МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

Свидетельства получены



15 мая губернатор Тверской области Игорь Михайлович Руденя вручил сертификаты молодым семьям на приобретение (строительство) жилья.

При поддержке районных, региональных и федеральных властей две семьи из Конаковского района получили такие сертификаты.

А 24 мая глава администрации Конаковского района Олег Владимирович Лобановский поздравил семьи и вручил им свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья.Семья Тумасьевых (Александр Михайлович, Светлана Александровна, дети: Анастасия, Ангелина, Ольга) проживают в поселке Редкино. Они получили свидетельство на сумму 1161405 рублей, из которых: 602379 рублей - средства из бюджета администрации Конаковского района, 207029 рублей - из регионального и 351977 рублей - из федерального. Планируют приобрести квартиру в родном поселке и не менять место жительства. Семья Цветковых из г. Конаково (Александр Борисович, Элина Васильевна, дети - Дмитрий, Виктория) получила свидетельство на сумму 929124 рубля, из которых: 491936 рублей - средства из бюджета администрации Конаковского района, 156451 рубль - из областного бюджета, 280737 рублей - из федерального. Полученную социальную выплату потратят на приобретение собственной квартиры в городе Конаково.



Совещание с главами поселений



23 мая в зале заседаний администрации Конаковского района состоялось совещание с главами администраций городских и сельских поселений Конаковского района.

О ходе призыва граждан на военную службу весной 2017 года доложил военный комиссар г. Конаково и Конаковского района Юрий Юрьевич Неговора: «Планово идет призыв граждан на военную службу. С 1 мая вступили в силу изменения по призыву граждан на службу по контракту: теперь можно призывать лиц, которые имеют среднее профессиональное образование.

По этому направлению комплектоваться будет пока только Наро-Фоминский танковый полк». Также Юрий Юрьевич отметил, что в России создаются отряды юнармии, и такой отряд следовало бы создать и на территории Конаковского района.

Заместитель начальника Территориального отдела социальной защиты населения Конаковского района Тверской области Эмма Владимировна Кротова рассказала об «обеспечении граждан твердым топливом»: кто может получить такую поддержку, каким образом и каков размер компенсации. Также Эмма Владимировна осветила вопрос о «Социальных контрактах». Информацию можно получить по тел. 3-27-10.

Начальник управления финансов Светлана Николаевна Двойных довела до сведения глав поселений информацию по мероприятиям, способствующим повышению доходной базы бюджетов. Основной задачей является увеличение неналоговых поступлений в бюджеты. Главам предложено разработать планы мероприятий по увеличению доходов. Об оказании бесплатной юридической помощи доложила заместитель начальника Территориального отдела социальной защиты населения Конаковского района Надежда Леонидовна Малышева. Особое внимание уделили категориям граждан, имеющим право на бесплатную юридическую помощь: граждане, среднедушевой доход семей которых ниже величины прожиточного минимума; инвалиды I и II группы; дети-инвалиды, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, и др.

По вопросам оказания юридической помощи обращайтесь в ТОСЗН Конаковского района. О мерах профилактики птичьего гриппа доложил начальник ГБУ «Конаковская станция по борьбе с болезнями животных» Алексей Федорович Татаркин.

Особое внимание было уделено участившимся случаям бешенства животных и заболевания птиц. «В настоящее время ветеринарные службы всех поселений проводят вакцинацию против бешенства. Обращайте внимание на график проведения мероприятий в вашем поселении».

Поддержка местных инициатив

В Тверской области распределены субсидии в рамках Программы поддержки местных инициатив на 2017 год. По итогам заседания конкурсной комиссии, софинансирование из регионального бюджета получат 245 проектов, предложенных жителями Верхневолжья.

«Программа поддержки местных инициатив - это один из самых результативных механизмов развития территорий Тверской области, улучшения качества жизни населения, повышения гражданской активности», - считает губернатор Игорь Руденя.

Из представленных на конкурсный отбор 289 заявок одобрены 245. В программе приняли участие и поселения Конаковского района: городское поселение Козлово, Козловское, Ручьевское и Городенское сельские поселения.

По результатам конкурсного отбора одобрена заявка Городенского сельского поселения на выполнение ремонтно-строительных работ фасада здания Городенского сельского ЦКиД, расположенного по адресу: Тверская обл., Конаковский район, с. Городня, ул. Советская, д. 18. Стоимость всего проекта составит порядка 1511750 рублей, из которых средства из местного бюджета 505940 рублей, субсидия из областного бюджета - 700000 рублей, а также безвозмездные поступления от физических и юридических лиц.

Рабочие моменты

На прошлой неделе начальник управления образования Конаковского района Ольга Юрьевна Булгакова провела ряд совещаний с директорами общеобразовательных учреждений, начальниками оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей при образовательных учреждениях, руководителями дошкольных образовательных учреждений.

На всех совещаниях особое внимание было уделено вопросу о профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД ОМВД Татьяна Николаевна Кокорева доложила, что в последнее время резко увеличилось число ДТП с участием детей и подростков. За 2017 год в Конаковском районе в таких ДТП пострадали уже два человека. Татьяна Николаевна рекомендовала руководителям учебных учреждений еще раз провести с детьми беседы, тематические уроки, игры, направленные на воспитание культуры поведения возле проезжей части.

Одной из главных тем обсуждения стал вопрос об организации работы лагерей с дневным пребыванием детей при учреждениях образования Конаковского района. В ходе совещаний определили готовность лагерей к началу летней оздоровительной кампании.Также на совещаниях выступил начальник отделения в г. КонаковоУФСБ России по Тверской области Александр Владимирович Ковалев. Он доложил о противодействии возможным признакам террористической деятельности в местах с массовым пребыванием людей Конаковского района.

Налоговый успех

На совещании глав, глав администраций муниципальных районов и городских округов с губернатором Тверской области, которое прошло на территории Конаковского района 11 мая, с презентацией об исполнении бюджетов муниципальных образований и принимаемых мерах по увеличению налоговых и неналоговых доходов выступила Ирина Александровна Северина. Министр финансов Тверской области доложила о финансовой ситуации в муниципальных районах и городских округах по итогам 2016 года. Важно отметить, что Конаковский район занимает лидирующие позиции по многим показателям.

План по налоговым доходам на год выполнен на 99,4 процента. 23 муниципальных образования перевыполнили план, в их число входит и Конаковский район. Мы замыкаем пятерку лидеров с показателем 3,2 млн. рублей сверх плана.

Конаковский район занимает лидирующие позиции по наибольшему сокращению кредиторской задолженности. За 2016 год данный показатель снизился на 18,1 млн. рублей и на 1 января 2017 года составил всего 700 тысяч.

По исполнению налоговых доходов за 1 квартал 2017 года Конаковский район также в лидерах. Мы занимаем место в группе с высоким показателем - выполнение прогноза налоговых доходов от 21 до 25 процентов.

Также на совещании были озвучены основные направления работы по мобилизации доходов в местные бюджеты:

легализация заработной платы, неформальной занятости;

проведение инвентаризации базы данных по объектам недвижимости и земельным участкам;

верификация адресного хозяйства в федеральной адресной системе и т.д.

Вне очереди

18 мая в администрации Конаковского района состоялось заседание антитеррористической комиссии на территории МО «Конаковский район».

Реалии повседневной жизни заставляют всерьез задуматься о безопасности каждого гражданина и всего общества в целом. Участившиеся случаи терактов, активная пропаганда экстремистских материалов служат поводом для вырабатывания политики и мер борьбы за обеспечение безопасной жизни населения.

Александр Владимирович Ковалев, начальник отделения в г. Конаково УФСБ РФ по Тверской области, довел до сведения присутствовавших информацию по установлению тренировочного «синего» уровня террористической опасности на 10 суток с 15 мая 2017 года. Было отмечено, что в связи с введением учебного сигнала будет обеспечен особый контроль за транспортной инфраструктурой.

Об обеспечении антитеррористической защищенности объектов транспортной инфраструктуры выступил Алексей Юрьевич Соколов, генеральный директор ОАО «Конаковское АТП»: «Все посадочные площадки оборудованы системой видеонаблюдения, билеты на междугородные поездки отпускаются только при наличии паспорта. Инструктажи с персоналом по безопасности на транспорте проведены.

Все автобусы оборудованы системой ГЛОНАСС, часть автобусов оборудована тревожными кнопками». По данному вопросу принято решение о проведении с водителями и кондукторами рейсовых автобусов, с персоналом автостанции г. Конаково дополнительных инструктажей (с привлечением сотрудников ОМВД, УФСБ, администрации Конаковского района), направленных на своевременное обнаружение оставленных без присмотра вещей и предметов, которые могут содержать взрывоопасные предметы. А также в целях построения на территории района системы АПК «Безопасный город» рассмотреть вопрос о предоставлении ЕДДС Конаковского района доступа к ведомственным системам видеонаблюдения и контроля за транспортными средствами на маршрутах движения (ГЛОНАСС и т.д).

Начальник управления образования Ольга Юрьевна Булгакова доложила об обеспечении антитеррористической безопасности образовательных учреждений. Было отмечено, что к началу нового учебного года все школы и детские сады будут оборудованы системой видеонаблюдения. Аггюль Арифовна Бородина, заместитель главы администрации по социальной политике, довела информацию о работе с местами массового пребывания людей, подлежащими категорированию. По этим вопросам комиссия приняла следующие решения:

продолжить профилактическую работу антитеррористической направленности;

осуществить контроль за функционированием имеющихся систем видеонаблюдения, охранной и пожарной сигнализации спортивных сооружений, объектов культуры и мест, планируемых для организации отдыха и оздоровления детей в летний период 2017 года;

проводить специальные занятия с педагогами и учащимися образовательных учреждений, направленные на повышение бдительности, мерам предосторожности и правилам поведения при обнаружении подозрительных предметов.