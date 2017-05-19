СПОРТ * СПОРТ * СПОРТ * СПОРТ *

КА-РА-ТЕ! КИ-Я-Я-Я!!!

Всегда и всюду жертву защити,

Поверженного в схватке пощади,

Достиг победы - снова к ней иди,

Важнее прошлой та, что впереди.

Своё непревзойдённое оружие

Носи в своей груди и пой в пути.

Насилье точит сталь,

Но сталь его не вечна,

А ты душою крепче стали стань,

Когда чиста рука, а цели человечны,

Рука крошит отточенную сталь.



Романтика карате. Мы, мальчишки 80-х, с ума сходили по этому виду единоборств, и неспроста. Карате в начале 80-х было в нашей стране под запретом, а любой запретный плод сладок. И когда на заре перестройки на экраны советских кинотеатров вышел фильм «Не бойся, я с тобой» про эту борьбу, в котором и звучат слова, приведенные выше, и «стало можно», мы мечтали, что и в Конакове, наконец, появится секция карате. Но ждать пришлось долго, хотя в конце 80-х – начале 90-х в нашем городе и занимались восточными единоборствами (за что можно сказать спасибо Олегу Шаталову), но потом все это как-то сошло на нет.

А почти два года назад, в сентябре 2015 года, в спорткомплексе «Дельфин» состоялась презентация секции карате, которую провели тренеры школы карате «Мангуст» из Клина. Спортсмены занимаются на базе физкультурно-оздоровительного центра «Лидер». О карате тогда рассказывал руководитель школы тренер высшей категории, старший тренер национальной сборной команды России по карате, мастер 5 дана Сергей Зотов.

Итак, конаковской секции карате в сентябре исполнится два года. Руководит ей воспитанник Сергея Зотова мастер спорта России, обладатель черного пояса 4 дана Александр Русанов. История продолжается, и в прошлую субботу в спортзале ДС «Дельфин» состоялось первенство Конаковского района по карате среди детей. Соревнования открывали директор ДС «Дельфин» Дмитрий Абрамов, руководитель секции Александр Русанов, и.о. заведующей ОМПКиС администрации Конаковского района Екатерина Лаптева. После открытия в небольшой культурной программе выступили «гуттаперчевые девчонки» из коллектива художественно-танцевальной гимнастики «Ехimius» (г. Клин), конаковские черлидерши (секция черлидинга, руководитель Юлия Жданович) и Мини-мисс России Каролина Воробьева спела песню о спорте. Надо сказать, что Каролина сама активно занимается карате, несмотря на малый возраст, имеет красный пояс и в этих соревнованиях она стала первой в своей категории.

Всего в соревнованиях приняли участие около 200 юных каратистов, мальчиков и девочек в возрасте от 6 до 12 лет из Твери, Клина, В.Волочка, Зеленограда и, конечно же, Конакова. Успехи таковы: в разделе ката - 8 золотых, 14 серебряных и 27 бронзовых медалей, в категории кумитэ - 2 золотых, 6 серебряных и 18 бронзовых медалей. Призы и подарки обеспечило руководство ДС «Дельфин». И пусть каратистские бои среди таких малышей вызывают улыбки. Это пока. Ведь пройдут годы, детишки подрастут, и нам будет на что посмотреть!

Максим МАЛАХОВ.



«МИСС БОРЬБА-2017»



С 19 по 21 мая в Гатчине проходил традиционный Всероссийский турнир по женской вольной борьбе «Мисс борьба-2017».

Соревнования были организованы и проведены федерацией спортивной борьбы Ленинградской области, комитетом по физической культуре и спорту Ленинградской области и при поддержке депутата Государственной думы Российской Федерации Сергея Петрова и группы компаний спонсоров. В турнире приняли участие около ста сильнейших спортсменок из Санкт-Петербурга, Гатчины, Белгорода, Сыктывкара, Якутска, Липецка, Брянска, Пскова, Петрозаводска, Кондопоги, Воронежа, Тихвина, Кингисеппа. Тверской регион на турнире представляла сборная команда девушек из Конаковского района, воспитанницы тренера Алексея Овчинникова.

В результате проведённых поединков на борцовских коврах на вторую ступень пьедестала сумели подняться Софья Жданова из Городни и Анастасия Бороненкова из Новозавидовского, бронзовым призёром соревнований стала Елизавета Копанова из Радченко. Призёры соревнований награждены медалями, дипломами соответствующих степеней и памятными ценными призами. Конаковские спортсменки выражают благодарность отделу молодежной политики, культуры и спорта администрации Конаковского района и Совету депутатов и администрации сельского поселения Городня за помощь команде.

Алексей ОВЧИННИКОВ.

МАРАФОНЦЫ БЕГУТ И ПОБЕЖДАЮТ

Конец весны стал рекордным временем по количеству соревнований, проводимых в России. 20-21 мая в Москве прошел Московский полумарафон, на который вышли около 20 тысяч участников на 4 дистанциях. Конаковские бегуны члены КЛБ «Марафонец» Вячеслав Орлов, Ольга Орлова, Андрей Сальников, Владислав Рыбаков и Сергей Артемьев выступили на самой престижной дистанции - полумарафоне, где показали высокие результаты. Лучший результат среди наших бегунов показал Вячеслав Орлов - 1 час 26 мин. 39 сек.

Семь тысяч человек зарегистрировались на Казанский полумарафон. Конаковец Монир Шахабутдинов преодолел его дистанцию за 1 час 43 мин. 48 сек. Дистанцию 10 км с личным рекордом 48 мин. 51 сек. преодолела Галина Барыкина.

20 - 21 мая в Осташкове прошли соревнования по легкой атлетике. В соревнованиях приняли участие спортсмены из Твери, Бежецка, Старицы, Ржева, Осташкова и Конакова. Наши легкоатлеты - воспитанники ДЮСШ «Олимп» показали высокие результаты на всех дистанциях и сумели занять 6 первых, 4 вторых, 3 третьих мест. Призерами соревнований стали Айдар Исхаков, Елизавета Климова, Екатерина Захарьян, Дмитрий Мельник, Иван Голубицкий и Максим Дунаев. Поздравляем Дмитрия Мельника с выполнением третьего разряда на дистанции 1500 м и Марьяну Игнатову с выполнением 1 юношеского разряда на дистанции 1500 м. По итогам соревнований в сборную команду области включен Айдар Исхаков, который примет участие в первенстве ЦФО по легкой атлетике в Смоленске 3 - 4 июня.

Анатолий АФОНЕНКО.

НАШИ В ЛОТОШИНЕ

20 мая «ДЮСШ единоборств» выехала на соревнования в г. Лотошино Московской области, где восьмой раз проводилось первенство Лотошинского района по дзюдо, где принимают участие самые юные дзюдоисты. 1 место заняли Кирилл Зенин, Антон Борисов, Виталий Борисов, Муслумбек Абдулхаев, Егор Челядинов. 2 место – Дарья Кузнецова, Вадим Орлбеков, Иван Тарасов, Егор Пачков. 3 место – Владимир Позин, Глеб Кузнецов, Владислав Музыка, Валерия Сорокина, Владимир Шевчук.

Екатерина ЛАПТЕВА.

Фоторепортаж

В БОРУ БЫЛО ИНТЕРЕСНО



23 мая на городском стадионе в конаковском бору в рамках летнего фестиваля ВФСК ГТО прошли соревнования многоборья среди обучающихся Конаковского района в двух ступенях: 11-12 и 13-15 лет). Они были организованы центром ГТО Конаковского района (руководитель Наталья Муравьева) при участии отдела молодежной политики, культуры и спорта администрации Конаковского района (заведующая Александра Федотова).

Летние состязания комплекса «Готов к труду и обороне» вступили в активную фазу. В День защиты детей 1 июня в СЦ «Олимп» пройдет фестиваль ГТО среди семейных команд, а 10 июня на стадионе в бору – летнее многоборье ГТО среди взрослых. Ну а 23 мая на стадионе собрались команды почти всех школ города плюс команда средней школы № 2 поселка Новозавидовский (которой отдельное спасибо за то, что организовались и приехали) и команда ДЮСШ «Олимп» Конаковского района (директор - Сергей Салдин).

Школьникам предстояло соревноваться в шести дисциплинах, причем зачеты проводились как лично, так и командно. Бег на короткие (60 м) и длинные (2 км) дистанции, метание резиновых мячей, силовая подготовка (мальчики – подтягивание, девочки – отжимание), наклоны вперед и прыжки в длину – со всем этим подростки прекрасно справились, не помешал и небольшой майский дождик. Фестиваль ГТО – это всегда массовые соревнования, это позитив и здоровье, задор молодости и хорошее настроение на все сто! «Заря» призывает: участвуйте в фестивале, попробуйте сдать нормативы ГТО! Это нужно вам, это интересно, это модно и престижно!

Полные варианты фоторепортажей и видеоролики с этого и других мероприятий – в группах «Зари» ВК: www.vk.com/konzarya и ОК: www.ok.ru/gazetazary.