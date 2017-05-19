ФЕСТИВАЛЬ СОСТОЯЛСЯ!

В четвертый раз, c 18 по 20 мая на конаковской земле проходил замечательный фестиваль хоров мальчиков и юношей – «Волжский хоровой собор», имеющий международный статус.

Впервые фестиваль, придуманный и организованный руководителями Конаковской хоровой школы мальчиков и юношей супругами Вадимом и Натальей Махновскими, состоялся в 2011 году. И уже тогда в гости к конаковским юным вокалистам приехали коллективы из других стран. Надо сказать, что у хоровой школы давние традиции в сфере культурного обмена. Хоровые коллективы ХШМиЮ неоднократно принимали участие в международных и всероссийских конкурсах и фестивалях. За время своего существования школа представляла российскую культуру во многих странах Европы: в Германии, Бельгии, Австрии, Франции, Италии, Испании, Нидерландах, Англии, Швейцарии, Дании, Польше, Швеции, Финляндии, и везде ее выступления получили хорошие отзывы в прессе.

«Волжский хоровой собор» не состоялся бы без поддержки его учредителей. Это правительство, министерство образования и комитет по делам культуры Тверской области. Это администрация Конаковского района и администрация города Конаково. Важнейшим делом стало предоставление концертных площадок фестивалю. За это спасибо районному ДК «Современник», Тверскому академическому театру драмы, концертному залу «Дом музыки», залу «Семь нот» Конаковской ХШМиЮ и ДК им. Воровского.

За информационную поддержку организаторы благодарят газеты «Заря» и «Конаковская панорама», телекомпанию «Конаковская волна», а также СМИ Тверской области. Разумеется, такой большой фестиваль (а в нем, в общей сложности, приняли участие более 400 человек) не обошелся без помощи меценатов и спонсоров. За это организаторы благодарят Сбербанк России, ПАО «Энел», комплекс отдыха «Завидово», «Конаково ривер клаб», загородный парк-отель «Долина Иволга», ОАО «Энергостальконструкция», эко-хостел «Бор на Волге», завод «Конаковские колбасы», «Компанию Продвижение» («Молочная здравница») и предприятие «Волжский пекарь».

В нынешнем фестивале приняли участие 12 хоров! Это «Dagilelis» (Литва), «КАНТЕМУС» (Венгрия), «Pueri Gaudentes» (Чехия), образцовый хор из Светлогорска (Республика Беларусь), хор мальчиков Санкт-Петербурга, хор «Пионерия» им. Г. Струве (Балашиха, Московская область), младший хор ХКМиЮ «Соловушки Вятки» (Киров), старший хор ХШ «Дубна», Ушаковский хор Успенского храма и два хора Конаковской ХШМиЮ – концертный и юношеский.

В четверг в районном Дворце культуры «Современник» состоялось открытие фестиваля. Надо ли говорить, что полон был не только зрительный зал, но и балкон ДК. На церемонию торжественного открытия приехали почетные гости: заместитель председателя правительства Тверской области Андрей Белоцерковский, министр образования Тверской области Наталья Сенникова, уполномоченная по правам человека Надежда Егорова, глава Конаковского района Людмила Козлова, глава администрации Конаковского района Олег Лобановский… Участников фестиваля со сцены приветствовал Андрей Белоцерковский, который зачитал обращение губернатора Тверской области Игоря Рудени:

- Искренне рад приветствовать вас на IV международном фестивале хоровой музыки «Волжский хоровой собор»! Этот масштабный музыкальный форум уже в четвертый раз проводится на тверской земле. Сегодня он собрал около четырехсот участников не только из Тверской области и других регионов России, но и из разных стран мира. Хоровое пение – это значимая часть отечественной и мировой культуры, важный фактор формирования духовного и творческого потенциала общества, укрепления традиционных ценностей и гармоничного воспитания нового поколения. Желаю вам вдохновения, веры в свои силы, творческой энергии и успеха во всем!

Пожелала успеха и творческого подъема и глава Конаковского района Людмила Козлова:

- От себя лично и от имени всех жителей Конаковского района сердечно поздравляю вас с открытием фестиваля! Проведение в Конаковском районе Международного фестиваля духовной музыки «Волжский хоровой собор» стало доброй традицией. Расширение границ мероприятия и появление новых талантливых исполнителей, безусловно, будет способствовать упрочению духовных и творческих связей, установлению дружеских контактов между славянскими народами…

Музыкальная программа началась с гимна организатора фестиваля, Хоровой школы мальчиков и юношей г. Конаково – «Вифлеемская звезда». За почти четыре часа концерта на сцене выступили практически все хоры - участники фестиваля. А кульминацией концерта стало выступление сводного хора фестиваля, да еще и с симфоническим оркестром! Такой огромный коллектив с трудом разместился на немаленькой сцене «Современника».

Следующий день стал выездным: все хоры выступали в Тверском академическом театре драмы. И 20 мая, в заключительный день фестиваля, с утра прошли концерты сразу на трех площадках города: ДК им. Воровского, концертный зал «Семь нот» и зал «Дом музыки». Последний принимает фестивальный концерт уже во второй раз. Скажем больше – именно к прошлому хоровому собору был торжественно открыт реконструированный и модернизированный современный концертный зал ОАО «Энергостальконструкция», пожалуй, лучший зрительный зал в городе (а то и в районе), предназначенный для филармонических концертов. Художественный руководитель ХШМиЮ поблагодарила генерального директора предприятия Александра Шинкаренко за его меценатскую деятельность на благо культурного и духовного развития детей, а в ответ Александр Павлович попросил юных певцов «показать все, на что они способны».

Все дневные концерты шли в одно время, и сложно было одновременно находиться на трех площадках. Но мы знаем – здорово было везде. Ведь хоровое пение – это мощно, это красиво, это очень интересно. А уж в исполнении задорных, чистоголосых и энергичных мальчишек – тем более!

О закрытии фестиваля - в нашем следующем материале.

Максим МАЛАХОВ.