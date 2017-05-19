Летняя пора – для здоровья и труда

Отзвенели в школах последние звонки, впереди у детворы долгожданные летние каникулы. О том, как их провести интересно и с пользой, читателям «Зари» рассказывает заведующий отделом дошкольного, общего и дополнительного образования управления образования Конаковского района Л.Н.КУЛИЕВА:



- Работа по организации летнего отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних в Конаковском районе традиционно строится в соответствии с постановлениями правительства Тверской области и администрации Конаковского района.

При организации отдыха и оздоровления детей используются самые разнообразные формы. В летнюю оздоровительную кампанию 2017 года запланировано открытие при муниципальных образовательных учреждениях района 31 лагеря с дневным пребыванием с общим охватом 2573 детей. На базе Дворца спорта «Дельфин» будет открыт лагерь с дневным пребыванием «Дельфиненок», который будет работать в две смены, здесь смогут отдохнуть 100 детей. Направить в загородные оздоровительные лагеря Тверской области планируется порядка 90 человек (это лагеря «Спутник», «Чайка», «Звездный», «Ровесник», «Дружба», «Романтик», «Ромашка»).

Как и ежегодно, спортивные школы проведут многодневные походы: ДЮСШ единоборств – в 3 смены по 40 человек и ДЮСШ № 14 по вольной борьбе – в 2 смены по 40 человек (по 15 дней смена). Молодежный центр «Иволга» проведет палаточные учебно-тренировочные многодневные походы по проекту «Крылья» в 4 смены с 14 июня по 6 дней смена (не более 25 детей в смену). Общий охват организованными много-дневными походами составит порядка 300 человек (в прошлом году – 226).

ООО «Экспедиция Завидово» на территории района открывает стационарный лагерь палаточного типа «Фантастика» (5 смен по 14 дней, 72 человек в смене). Лагерь «Фантастика» находится на территории курорта «Большое Завидово». Территория обустроена специально для лагеря: новые здания с современным оснащением. Дети ночуют в палатках на природе, но бытовые условия - в капитальных постройках с центральным водоснабжением. Направления работы лагеря: занятия гольфом в Академии гольфа Завидово PGA National, парусный спорт в яхт-клубе «Буревестник» и СДЮШОР по видам гребли, арт-проект с признанными художниками и мастерами.

Туроператором ООО «Лагерь активного отдыха «ЧАРЛИ» (г. Москва) на территории нашего района с 10 по 23 июля планируется реализация парусной программы «Та сторона, где ветер…», которая будет способствовать развитию у подростков интереса к активному отдыху, популяризации парусного спорта и морского дела, патриотическому воспитанию (от 12 до 34 детей).

Планируется охватить детей и малозатратными формами отдыха (это концертные поездки, многодневные экскурсии и т.д.). Занятиями в секциях водно-моторного и парусного спорта в рамках учебно-тренировочного процесса ДЮСШ «Олимп» в 1 смену будут охвачены 28 человек (в прошлом году – 24). При ДЮЦ Конаковского района п. Новозавидовский, ХШМиЮ, ДЮЦ «Новая Корчева» будут функционировать летние игровые площадки без организации питания, охват составит 74 детей. Школьники смогут отдохнуть в учреждениях санаторного типа круглогодичного действия, работающих на территории района: в АО «Санаторий «Карачарово» (массовый заезд с 11 июня на 14 дней, 110 человек) и ООО «Санаторий «Игуменка» (около 200 человек).

Трудоустройство подростков будет организовано АУ МЦ «Иволга» Конаковского района. Планируется охватить летней занятостью более 500 несовершеннолетних из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 37 опекаемых, 22 ребенка-инвалида, 67 детей с ОВЗ, 8 детей из семей беженцев, 414 детей из малообеспеченных семей. Общий охват отдыхом, оздоровлением и занятостью детей и подростков Конаковского района планируется на уровне 2016 года – не менее 41 процента от общего количества.

Продолжительность одной смены в лагерях с дневным пребыванием детей составит 21 день, продолжительность спортивных сборов - 15 дней.

Региональными и муниципальными документами утверждена стоимость питания на одного ребенка в день:

- в оздоровительных лагерях – 162,75 руб.,

- в летних трудовых объединениях с организацией питания – 127,5 руб.,

- на спортивных сборах при учреждениях дополнительного образования спортивной направленности – 119,0 руб.

Установлена родительская плата в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием в размере 20 процентов от стоимости путевки, а именно 683,55 руб. Для детей из многодетных, неполных семей родительская плата составит 10 процентов от полной стоимости путевки (341,78 руб.). При организации питания в летних трудовых объединениях и при проведении спортивных сборов родительская плата не взимается.

Средняя стоимость путевки в загородный оздоровительный лагерь Тверской области составляет около 18,5 тыс. руб. Нормативное возмещение за счет средств областной субсидии составит 8894 руб. для родителей - работников государственных и бюджетных учреждений, 4447 руб. - для детей других категорий работников.

На финансирование летней

кампании бюджетом

Конаковского района предусмотрено 5000 тыс. руб., из них:

2 962,6 тыс. руб. - на организацию питания детей в лагерях дневного пребывания и на спортивных сборах;

292,5 тыс. руб. - на проведение противоклещевой обработки и дератизации территорий лагерей;

48,5 тыс. руб. - на исследование воды;

77,7 тыс. руб. - на страхование жизни и здоровья детей на период пребывания в лагерях;

628,5 тыс. руб. - на приобретение медицинских аптечек, канцелярских и хозяйственных товаров, посуды для столовой, приобретение спортивного и игрового инвентаря;

693,0 тыс. руб. - на оплату прохождения медицинских осмотров работниками, направляемыми для работы в лагерях;

164,3 тыс. руб. - на покос травы для подготовки территорий лагерей;

16,4 тыс. руб. - на оплату услуг медицинской сестры по договору;

16,5 тыс. руб. - на приобретение призов для награждения победителей и призеров районных конкурсов в летний период;

100,0 тыс. руб. - на приобретение бензина для подвоза детей в лагеря с дневным пребыванием.

Финансирование за счет субсидии из областного бюджета по данным министерства образования Тверской области составит 5797 тыс. руб.

Временное трудоустройство

Всем подросткам старше 14 лет, кто желает поработать в период летних каникул, принести посильную помощь своему родному городу или селу, сделать их красивее и чище, получить профессиональные навыки, приобрести опыт работы в условиях реального производства или деятельности организации, можно обратиться в Центр занятости населения Конаковского района по адресу: г. Конаково, ул. Васильковского, д. 23.

В Центре занятости вам окажут содействие в трудоустройстве, разъяснят права и обязанности в сфере трудовой деятельности. При обращении в ЦЗН необходимо иметь с собой паспорт, страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС), справку о состоянии здоровья, 14-15-летним нужно письменное согласие одного из родителей или опекуна.

Продолжительность рабочего времени для несовершеннолетних граждан установлена Трудовым кодексом РФ в зависимости от возраста. В период каникул она составляет не более 24 рабочих часов в неделю (возраст 14 - 16 лет), не более 35 рабочих часов в неделю (возраст 16 - 18 лет). Оплата труда осуществляется работодателем согласно трудовому договору, пропорционально отработанному времени или в зависимости от выработки. Центр занятости сверх начисленной заработной платы может производить доплату в виде материальной поддержки несовершеннолетних граждан, из расчета в месяц не ниже минимального размера пособия по безработице, установленного законодательством.

За дополнительной консультацией обращайтесь

в Центр занятости лично или по телефонам (48242) 4-00-59, 4-16-88.