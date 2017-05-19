Пенсионный фонд информирует

«Серая» зарплата ущемляет права

«Серая» заплата, как правило, состоит из двух частей. Первая – наименьшая - указана в трудовом договоре, и с неё идут все отчисления, вторая – значительная - выдается наличными на руки.

Такую схему применяют работодатели, экономящие на налоговых выплатах. Применение подобных схем отрицательно сказывается на будущем сотрудников – получателей «серой» зарплаты. С «серой» зарплаты идут минимальные отчисления в Пенсионный фонд Российской Федерации, которые впоследствии используются для назначения пенсии. Исчисленные и уплаченные страховые взносы учитываются только с официальной заработной платы. Граждане должны помнить, что при увольнении, отпуске, в том числе декретном, больничном расчетные деньги выдаются в соответствии с официальным заработком.

Каждый работающий гражданин имеет возможность отслеживать отчисления на будущую пенсию в режиме онлайн в «Личном кабинете гражданина» на официальном сайте Пенсионного фонда и на Едином портале государственных услуг.