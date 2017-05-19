РАДОСТЬ ТВОРЧЕСТВА

По случаю Международного дня танца наш Дом культуры пригласил зрителей на традиционный праздник танца.

Что такое праздник? В первую очередь – это эмоции, впечатления, радостные ощущения, которые мы с нетерпением ожидаем, а потом уносим в своем сердце после завершения события и которые остаются в нашей окрыленной душе еще долгое время. Именно такой незабываемый праздник подарил жителям и гостям села Селихово народный хореографический коллектив «Акварель», пригласивший истинных ценителей прекрасного на ежегодный отчётный концерт.

На одной сцене собрались все участники коллектива, от мала до велика. В зале, как обычно, завороженно наблюдали за праздничной программой мамы и папы юных участников, их бабушки и дедушки, соседи. В этом году отчетный концерт коллектива был особенным. Балетмейстер коллектива Анастасия Андреевна Клементьева подготовила со своими участниками необычный танцевальный проект «Русь».

Танцевальное шоу объединило в себе современные танцы в русской стилистике (хоровод «Порушка-Параня», лирический танец «Пёрышко», задорный «Валенки», лирический «Век», динамичный «Ноченька», удалой «Братцы»), показав всю красоту и широту нашей Руси. Искусством танца участники коллектива пробудили в зрителях патриотизм, заставили задуматься о России, ее прошлом и будущем. Русский танец является танцевальным наследием нашей культуры, и мы не должны забывать его, а развивать и сохранять для будущих поколений. Каждый номер был красочным и неповторимым. Танцы сменяли друг друга и не давали заскучать. Зрители аплодировали каждому номеру. Их горячие аплодисменты и теплые слова поздравлений были очень важны для балетмейстера и участников коллектива. Концерт получился интересный, яркий и запоминающийся!

Все достижения хореографического ансамбля «Акварель» свидетельствуют о том, что у коллектива профессиональный, творческий и талантливый руководитель. Благодаря таланту и трудолюбию Анастасии Андреевны репертуар ансамбля постоянно пополняется новыми зрелищными концертными номерами. Хореографический ансамбль «Акварель» принимает активное участие в культурной жизни нашего поселения, городских, районных мероприятиях, зональных и областных праздниках. В июне 2015 года ансамбль с успехом подтвердил звание «Народный самодеятельный коллектив».

Народный хореографический ансамбль «Акварель» сегодня - это творческий коллектив, в котором занимаются 44 участника в возрасте от 3,5 до 33 лет. Основу репертуара коллектива составляют танцы народов мира, современные композиции, миниатюры разных жанров, эстрадные, классические. Главное – это стремление и желание участников ансамбля познать искусство танца. Коллектив воспитал своего зрителя, который радуется и переживает вместе с нами.

Жители Селиховского сельского поселения и района уважают и ценят наш коллектив, с удовольствием приходят на концерты. Прошедший праздник оставил в сердце зрителей массу необыкновенных и удивительных впечатлений. Хочется поблагодарить всех участников хореографического коллектива «Акварель» и пожелать им творческих успехов, новых ярких танцевальных номеров. Мы радуемся вашим успехам! Спасибо вам, ребята, спасибо, Анастасия Андреевна, уважаемые родители, за чудесный вечер. Пусть зрительный зал всегда будет полным, а в честь коллектива звучат громкие овации!

Валентина ГУЛАК,

директор Селиховского СДК.