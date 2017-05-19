Скоро звонко, скоро молодо

Радость улицами брызнет.

Утро - это песня города!

Юность - это утро жизни!

С приходом нового времени в нашем городе почему-то перестали праздновать День молодёжи. А зря. В Тверском регионе проживают 260 тысяч молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет. И, как известно, молодёжь - это двигатель прогресса. Благодаря любопытству, неуёмности, жажде нового позитива и, конечно, огромному заряду энергии и жизнелюбия.

В рамках программы «Молодёжь Верхневолжья» в Твери и Тверской области прошел юбилейный 20-й фестиваль искусств среди профессиональных образовательных организаций. В нём приняли участие более 500 студентов из Бологое, Ржева, Кашина, Калязина, Торжка, других городов Верхневолжья, а также наш Конаковский энергетический колледж-филиал МЭИ.

Основная цель фестиваля - сохранение и приумножение нравственных культурных традиций студенчества, раскрытие творческого потенциала. В городах области прошло 7 зональных просмотров, в которых приняли участие студенты 14 учебных заведений Твери и 29 колледжей региона.

11 мая на сцене Дворца культуры «Химволокно» состоялся заключительный гала-концерт фестиваля. В нём были представлены лучшие номера студенческой молодёжи.

Особо запомнились номер «Стиляги» Тверского педагогического колледжа, вокал Марии Барановой Ржевского колледжа гостиничного сервиса и ставшее традиционным выступление на фестивале представителей интерната для глухонемых г. Вышнего Волочка. Их песня «Кукушка» в сурдопереводе тронула до слёз.

Наши ребята, представители филиала МЭИ-КЭК, получили звание дипломанта в народном вокале - Софья Прик, и первое место в номинации «Эстрадный танец» взял ансамбль «Дебют». Всем наши поздравления!

Мой привет вам, открыватели всех сокровищниц планеты! Будьте счастливы, мечтатели, беспокойные искатели, фантазёры и поэты!

Особая благодарность районному отделу молодежной политики и лично А.В.Федотовой.

Лариса МУХИНА.