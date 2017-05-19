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Скоро звонко, скоро молодо
Радость улицами брызнет.
Утро - это песня города!
Юность - это утро жизни!
С приходом нового времени в нашем городе почему-то перестали праздновать День молодёжи. А зря. В Тверском регионе проживают 260 тысяч молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет. И, как известно, молодёжь - это двигатель прогресса. Благодаря любопытству, неуёмности, жажде нового позитива и, конечно, огромному заряду энергии и жизнелюбия.
В рамках программы «Молодёжь Верхневолжья» в Твери и Тверской области прошел юбилейный 20-й фестиваль искусств среди профессиональных образовательных организаций. В нём приняли участие более 500 студентов из Бологое, Ржева, Кашина, Калязина, Торжка, других городов Верхневолжья, а также наш Конаковский энергетический колледж-филиал МЭИ.
Основная цель фестиваля - сохранение и приумножение нравственных культурных традиций студенчества, раскрытие творческого потенциала. В городах области прошло 7 зональных просмотров, в которых приняли участие студенты 14 учебных заведений Твери и 29 колледжей региона.
11 мая на сцене Дворца культуры «Химволокно» состоялся заключительный гала-концерт фестиваля. В нём были представлены лучшие номера студенческой молодёжи.
Особо запомнились номер «Стиляги» Тверского педагогического колледжа, вокал Марии Барановой Ржевского колледжа гостиничного сервиса и ставшее традиционным выступление на фестивале представителей интерната для глухонемых г. Вышнего Волочка. Их песня «Кукушка» в сурдопереводе тронула до слёз.
Наши ребята, представители филиала МЭИ-КЭК, получили звание дипломанта в народном вокале - Софья Прик, и первое место в номинации «Эстрадный танец» взял ансамбль «Дебют». Всем наши поздравления!
Мой привет вам, открыватели всех сокровищниц планеты! Будьте счастливы, мечтатели, беспокойные искатели, фантазёры и поэты!
Особая благодарность районному отделу молодежной политики и лично А.В.Федотовой.
Лариса МУХИНА.