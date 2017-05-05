ИННОВАЦИОННАЯ МЯСОПЕРЕРАБОТКА

На ДМПЗ совершенствуется система организации рабочего места

На Дмитрогорском мясоперерабатывающем заводе (входит в ГК «АгроПромкомплектация») современное зарубежное оборудование эксплуатируется в соответствии с передовыми принципами организации производства. Среди предприятий пищевой промышленности Тверской области ДМПЗ – один из самых современных и автоматизированных в России. Ежедневно мясоперерабатывающий завод в селе Дмитрова Гора выпускает до 60 тонн колбас, копчёностей и других мясных деликатесов. О том, как поддерживать в рабочем состоянии высокотехнологичные механизмы ДМПЗ, нам рассказал гл. инженер ООО «Дмитрогорский мясоперерабатывающий завод» Алексей Абалихин.

- На заводе площадью около 11 тыс. кв. метров (не считая бойни и холодильников) одновременно задействованы около 150 единиц основного оборудования. Это большое хозяйство, требующее к себе постоянного внимания, - рассказал Алексей Абалихин. – Чтобы надежно обеспечивать бесперебойную работу оборудования, наравне с прочими неотъемлемыми мероприятиями, очень важен высокий уровень организации персонала и их рабочих мест. Для этого мы обратились к инструменту японской системы бережливого производства - «5S», подход которого уникален своей структурированностью. В двух словах - это мероприятия, направленные на избавление от лишних предметов и размещения действительно необходимых в установленных и подписанных местах.

В данный момент главного инженера активно внедряет эти мероприятия и успешно пожинает плоды рационализации рабочего пространства.

- Порядок на рабочем месте важен для любого подразделения, особенно работающего посменно, - объяснил Алексей, - ведь сотрудники разных смен кладут инструменты, документацию и комплектующие в разные места, согласно привычке или внутренним ощущениям. Это приводит к тому, что на поиски необходимого всегда тратится время и энергия, копится внутренний негатив сотрудников и съедается настрой на работу. Безусловно, в целях рационализации процессов и сокращения временных потерь крайне важно всегда оставлять нужные предметы в одних и тех же отведённых для них местах.

За годы работы предприятия по всем углам помещений инженерной службы накопились кучи бывших в употреблении материалов «на всякий пожарный случай», что неизбежно захламляло полезное пространство и создавало препятствия для перемещения в рабочей зоне. Была проведена полная приборка в помещениях службы с сортировкой всего, что выгребли. Ненужное сдано в металлолом или утилизировано. Были определены предметы и материалы, постоянно необходимые в рабочей зоне, назначены и подписаны места их расположения. Разгребли ворох документации на оборудование, обновили крепкими папками, подписали единообразно, отсутствующую восстановили с помощью фирм-изготовителей, разместили папки в выделенный для этих целей шкаф, подписав полки по участкам производства. Перечень документации вывешен на дверце. Можно легко найти нужную, проверить количество папок и правильность их расположения.

«Прозрачный» склад запчастей – одно из важнейших условий обслуживания оборудования и его оперативного ремонта. Для увеличения его эффективной работы, было определено более подходящее помещение, установлены складские стеллажи, которые освободились в слесарной мастерской от ненужных материалов. Существующие запчасти были инвентаризированы, разложены по подписанным ящикам. Ящики расставлены в подписанные места на стеллажах. Появилось четкое понимание на каком стеллаже и в каком ящике искать запчасти на каждую единицу оборудования, а также их перечень. ЗНАЧИТЕЛЬНО сократилось время, ранее затрачиваемое на копошение во всех ящиках с пересортом в надежде найти необходимую деталь! К слову сказать, из внутренних резервов службы был выделен ответственный человек, который теперь отвечает за склад и своевременное составление заявок на запчасти.

Алексей Абалихин добавил, что на ДМПЗ система «5S» получила своё начало и развитие с приходом на завод технического директора Павла Лебедева. Именно он первым обозначил необходимость повышать в инженерной службе ДМПЗ культуру производства и, тем самым, улучшать оперативность и качество работы. Так же с января этого года появилось одно из нововведений - внедрение системы мотивации персонала службы. Каждые сутки время незапланированных простоев оборудования учитывается совместно с производственной службой и чем дольше оборудование простаивает, тем меньше премия у ответственной бригады слесарей. Поэтому каждый понимает, если где-то машина встала, премиальная часть снизится. В мастерской, кстати, оперативные сводки по простоям вывешиваются каждый день, что добавляет работникам личной заинтересованности.

- Идея модернизировать и рационализировать подход к текущему оперативному и плановому обслуживания мясоперерабатывающего оборудования на ДМПЗ прижилась. Рабочие места слесарей упорядочены и не захламляются, цели и задачи прозрачны и понятны каждому, незапланированные ремонты сведены к минимуму, завод выпускает продукцию по графику, потребитель доволен. Анализируя результаты, мы точно понимаем, что эффективность службы можно увеличить не только расширением штата или финансовыми затратами, но также четкой, слаженной и прозрачной организацией работы сотрудников своего подразделения и их правильной мотивацией. Мы двигаемся в довольно тернистом направлении, но, безусловно интересном и перспективном – резюмировал Алексей.

Дмитрий КОВАЛЕНКО.