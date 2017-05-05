ИГОРЬ РУДЕНЯ ПРОКОММЕНТИРОВАЛ ВСТРЕЧУ ПО БЕЗОПАСНОСТИ В ЗАВИДОВЕ

Игорь Руденя прокомментировал итоги VIII Международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности

Тверская область вносит вклад в обеспечение безопасности на территории страны через противодействие нелегальной миграции и другим незаконным процессам. Об этом Губернатор Игорь Руденя сказал, комментируя журналистам итоги VIII Международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, которая прошла в Конаковском районе 23-25 мая 2017 года.

В регионе усилено регулирование в сфере миграционной политики. В прошлом году введены ограничения на труд мигрантов по 22 видам деятельности, повышена цена трудового патента. В итоге в первом квартале 2017 года число трудовых мигрантов снизилось на 21%.

«В тверском регионе идет активная работа. Управления ФСБ и МВД практически еженедельно выявляют такие группы. Буквально несколько дней назад мы депортировали из региона нескольких человек, которые находились в международном розыске за пропаганду терроризма», – обозначил Губернатор.

Предложения Тверской области по ужесточению миграционной политики поддержал Президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями Совета законодателей в Санкт-Петербурге. Речь шла, в том числе об установлении ответственности за фиктивную постановку на учет трудовых мигрантов.

20 мая Правительством РФ внесен в Госдуму проект закона об увеличении штрафов за нарушение порядка оформления проживания или пребывания иностранных граждан.

«Мы внедряем программу «Безопасный город», который направлен на информационную безопасность, профилактику и борьбу с терроризмом, противостояние нелегальной миграции», – добавил также Игорь Руденя.

Концепция «Безопасного города» разработана по поручению Президента РФ Владимира Путина. Этот программный комплекс предназначен для повышения уровня общественной безопасности и подразумевает организацию фото- и видеоконтроля на территории регионов страны. Управление комплексом ведется через подсистемы правоохранительных служб.

Правительство Тверской области также участвует в укреплении материально-технической базы полиции. В мае 27 новых машин переданы подразделениям ГИБДД. Это позволит усилить патрулирование на территории региона, повысить уровень безопасности жителей.

Пресс-служба Правительства Тверской области.