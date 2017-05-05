ПРОШЛИ ПОСЛЕДНИЕ ЗВОНКИ

25 мая для выпускников российских школ прозвенел последний звонок. В Тверской области на торжественных линейках собрались около 17 тысяч учеников 9 и 11 классов, их учителя и родители. Каждый седьмой выпускник этого года — ученик сельской школы.

По мнению Губернатора Тверской области Игоря Рудени, важно создать для молодых людей такие условия, чтобы они стремились получать дальнейшее образование в регионе, жить и трудиться на малой родине.

«Посещая школы, мы видим, что дети настроены учиться в Тверской области, оставаться здесь жить и работать. Наша задача — обязательно сохранить эту мотивацию, сделать так, чтобы они стали достойными жителями, главными участниками экономического роста своей территории», — обозначил Игорь Руденя при посещении школы в деревне Мокшино Конаковского района.

24 мая полномочный представитель Президента РФ в ЦФО Александр Беглов и Игорь Руденя пообщались со старшеклассниками учебного заведения. Выпускников 11 класса в этом году 11, все они планируют поступать в вузы, в том числе тверские. Большинство девятиклассников мокшинской школы перейдут в 10 класс, часть ребят продолжит образование в колледжах региона.

Всего учреждение сейчас посещают 380 учеников и 25 воспитанников дошкольной группы из Мокшино, Завидово, посёлков Мирный, Старое Мелково и Новозавидовский, а также нескольких близлежащих деревень. Школа работает в одну смену, организованы две группы продлённого дня.

Справочно: На территории Верхневолжья действуют 492 школы и 26 филиалов общеобразовательных учреждений, где проходят обучение более 128 тысяч детей. Общее число девятиклассников — порядка 11 тысяч, одиннадцатые классы в этом году оканчивают более 5600 жителей региона.

Пресс-служба Правительства Тверской области.