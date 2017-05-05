СОВЕТ БЕЗОПАСНОСТИ В ЗАВИДОВЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

В Тверской области продолжается обсуждение вопросов международной безопасности

В Тверской области продолжает работу VIII международная встреча высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, которая 24 мая открылась в Завидово Конаковского района. Сегодня, 25 мая, проходят двусторонние и многосторонние встречи глав делегаций. Впервые за историю проведения встречи организованы «круглые столы». В работе принимают участие представители более 90 государств.

Российскую делегацию возглавляет Секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев.

Приветствие участникам встречи направил Президент Российской Федерации Владимир Путин.

«Россия готова к самому тесному взаимодействию со всеми заинтересованными партнерами и противостояния угрозам и вызовам, с которыми сталкивается сегодня человечество. Рассчитываю, что ваше общение позволит наметить новые формы практического сотрудничества», – говорится в приветствии от главы государства.

«Для Тверской области большая честь принимать настолько масштабную встречу, объединившую представителей около ста стран. Наш регион вносит свой вклад в поиск эффективных решений современных вызовов в сфере глобальной безопасности», – подчеркнул Губернатор Игорь Руденя.

Основные темы «круглых столов» на саммите – «Феномен ИГИЛ: задачи мирового сообщества в деле борьбы с международным терроризмом», «Противодействие «цветным революциям» и другим инструментам дестабилизации государств», «Военно-политическая ситуация в Азиатско-Тихоокеанском регионе и прогнозы ее развития».

На площадке в Завидово продолжает работу выставка изделий народных художественных промыслов Тверской области. На ней представлены изделия ручной работы мастеров Конаковского фаянсового завода и торжокских золотошвей, лепная керамика лихославльских гончаров, традиционные деревянные игрушки, расписанные вручную сувениры, одежда и предметы быта с тверской вышивкой, меха, а также хлебобулочные и кондитерские изделия.

В экспозицию также вошли макеты проектов комплексного развития территорий «Тверь Сити» и «Тверь Экспо».

Международная встреча высоких представителей, курирующих вопросы безопасности – мероприятие, которое проходит по инициативе Совета Безопасности РФ в разных городах России. С каждым годом растёт число участников: на первой такой встрече в Сочи в 2010 году собрались представители 44 стран, в прошлом году в Грозный прибыли делегации 75 государств.

Пресс-служба Правительства Тверской области.