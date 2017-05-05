ВЫСОКАЯ ОЦЕНКА СЕКРЕТАРЯ СОВБЕЗА

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев дал высокую оценку проведению международной встречи по вопросам безопасности в Тверской области

Сегодня, 25 мая, в Завидово Тверской области завершилась VIII Международная встреча высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. Подводя итоги саммита, руководитель российской делегации, Секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев отметил высокий уровень его организации.

«Мы должны поблагодарить Губернатора Тверской области и всех сотрудников, которые занимались подготовкой встречи, за прекрасную организацию мероприятия. Это мнение не только моё, это подчеркнули все наши партнёры», — сказал Николай Патрушев во время общения с прессой.

Секретарь Совбеза добавил, что нынешняя встреча — самая масштабная из всех прошедших за семь лет. Обсудить вопросы безопасности в тверском регионе собрались представители 95 стран: премьер-министры, министры, главы совбезов, помощники глав государств, высшие должностные лица спецслужб. Кроме того, участие в саммите приняла делегация ООН.

«Мы очень благодарны Секретарю и аппарату Совета Безопасности РФ, что эта встреча прошла в Тверской области. Мы внесли свой посильный вклад в дело общей безопасности», — обозначил Губернатор Игорь Руденя.

Российская делегация провела 78 двусторонних встреч, подписала три меморандума с Сербией, Филиппинами и Таиландом о взаимопонимании по линии советов безопасности, парафировала межправительственное соглашение о сотрудничестве с ЮАР в сфере безопасности.

В течение трёх дней участники международной встречи обсуждали направления сотрудничества в борьбе с международным терроризмом и транснациональной организованной преступностью, меры по обеспечению информационной безопасности. В повестку саммита вошли вопросы о ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе, противодействию «цветным революциям», борьбе с незаконной миграцией.

В дополнение к деловой программе на площадке встречи работала выставка изделий народных художественных промыслов Тверской области, где также были представлены макеты проектов комплексного развития территорий «Тверь Экспо» и «Тверь Сити».

Пресс-служба Правительства Тверской области.