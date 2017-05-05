СОВЕТ БЕЗОПАСНОСТИ В ЗАВИДОВЕ: ОЦЕНКА ПОЛПРЕДА БЕГЛОВА

Полпред Президента РФ в ЦФО Александр Беглов отметил качественную организацию международной встречи по вопросам безопасности в Тверской области

24 мая в Завидово Тверской области открылась VIII Международная встреча высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. Полномочный представитель Президента РФ в Центральном федеральном округе Александр Беглов отметил высокий уровень организации мероприятия.

«Принимать 95 стран — это не так просто. Все поражены красотой площадки и условиями, которые обеспечило Правительство региона. Хотелось бы поблагодарить Губернатора Тверской области за хорошую организацию встречи», — сказал Александр Беглов во время общения с журналистами.

Полпред также подчеркнул, что регион в целом идёт по пути качественного развития.

«Посещая районы Тверской области, я вижу, что набирается динамика, принимаются соответствующие программы», — обозначил Александр Беглов.

Основная программа VIII Международной встречи высоких представителей запланирована на 24 и 25 мая. Мероприятие собрало секретарей совбезов, министров, помощников глав государств и премьер-министров по нацбезопасности, руководителей спецслужб. Делегацию России возглавляет Секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев.

«Для Тверской области большая честь принимать настолько масштабную встречу, объединившую представителей около ста стран мира», — отметил Игорь Руденя.

В числе тем саммита — направления сотрудничества в борьбе с международным терроризмом, транснациональной организованной преступностью, ситуация Азиатско-Тихоокеанском регионе, противодействие «цветным революциям», обеспечение информационной безопасности. Обсуждать эти вопросы будут в формате «круглых столов», двусторонних и многосторонних встреч глав делегаций.

На площадке мероприятия работает выставка, где представлены изделия народных художественных промыслов Тверской области, продукция региональных производителей, а также макеты проектов по развитию территорий «Тверь Сити» и «Тверь Экспо».

Пресс-служба Правительства Тверской области.