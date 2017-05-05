СОВБЕЗ В ЗАВИДОВЕ: УЧАСТВУЮТ ПРЕДСТАВИТЕЛИ 90 СТРАН

Представители более 90 стран мира обсуждают в Твери вопросы международной безопасности

Делегации более 90 государств принимают участие в VIII международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, которая 24 мая открылась в Завидово Тверской области. В ходе саммита обсудятнаправления сотрудничества в борьбе с терроризмом, транснациональной организованной преступностью, обеспечение международной информационной безопасности и другие темы.

Приветствие участникам встречи направил Президент Российской Федерации Владимир Путин.

«Россия готова к самому тесному взаимодействию со всеми заинтересованными партнёрами в противостоянии угрозам и вызовам, с которыми сегодня сталкивается человечество. Эффективное решение масштабных и непростых задач в сфере безопасности требует координации усилий всех членов мирового сообщества», — говорится в приветствии.

В саммите принимают участие секретари советов безопасности, министры, помощники президентов и премьер-министров по национальной безопасности, руководители спецслужб. Во главе российской делегации — Секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев. Открывая встречу, глава Совбеза поблагодарил Тверскую область за гостеприимство.

«Убеждён, что выработанные нами рекомендации будут востребованы как на национальном, так и на международном уровне, позволят укрепить решимость и политическую волю в деле поиска общего ответа на вызовы и угрозы современности. В одиночку государства не в состоянии им противостоять», — отметил Николай Патрушев.

Полномочный представитель Президента Российской Федерации в ЦФО Александр Беглов подчеркнул, что вопросы, включённые в повестку встречи высоких представителей, имеют особо значение для Центральной России.

«В ЦФО сосредоточены основные финансовые, инфраструктурные, транспортные и энергетические ресурсы страны. Высокая концентрация предприятий, транспортных узлов и пассажирских потоков диктует повышенные требования к обеспечению безопасности», — сказал Александр Беглов.

Тема борьбы с международной преступностью актуальна в частности и для тверского региона, по территории которого проходят крупнейшие транспортные магистрали.

«Мы гордимся тем, что обеспечивая организацию этой встречи, Тверская область вносит свой вклад в поиск эффективных решений современных вызовов в сфере глобальной безопасности. Уверен, что работа такого представительного форума будет способствовать укреплению стабильности в каждом регионе, каждой стране-участнице и во всём мире», — обозначил Игорь Руденя.

Встреча продлится до 25мая. В программе мероприятий — заседания «круглых столов» по актуальным темам, двусторонние и многосторонние встречи глав делегаций.

Международная встреча высоких представителей, курирующих вопросы безопасности — мероприятие, которое проходит по инициативе Совета Безопасности РФ в разных городах России. С каждым годом растёт число участников: на первой такой встрече в Сочи в 2010 году собрались представители 44 стран, в прошлом году в Грозный прибыли делегации 75 государств.

Пресс-служба Правительства Тверской области.