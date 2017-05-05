В ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ ЭФФЕКТИВНО УПРАВЛЯЮТ ЛЕСНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ

posted by Максим Малахов on ср, 05/24/2017 - 16:57
Минприроды России включило Тверскую область в пятерку самых эффективных регионов по управлению лесами
 
         Тверская область по итогам 2016 года заняла пятое место в рейтинге эффективности регионов по управлению лесами, который подготовлен  Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации.
         Верхневолжье является лидером в Центральном федеральном округе по площади лесов. Зеленые массивы занимают почти 55% площади региона. 
         «Использование леса должно вестись синхронно с лесовосстановлением. Второе направление – более эффективная переработка древесины. Приоритетны вопросы создания и развития высокотехнологичных производств в лесной промышленности региона», – обозначил Губернатор Тверской области Игорь Руденя основные задачи отрасли.
            В группу высокого уровня эффективности ведения лесного хозяйства в 2016 году вошли семь субъектов ЦФО. На пятой позиции – Тверская область.  Всего в рейтинг включен 81 регион страны.
         Основным критерием оценки работы стали качество подготовки к лесопожарному сезону, эффективность борьбы с вредителями и болезнями леса, исполнение полномочий в части финансовой дисциплины, а также своевременность лесовосстановления.
Тверская область входит также в десятку лучших субъектов РФ по объемам лесовосстановления.
         В 2016-м году соответствующие мероприятия были проведены на 14,1 тыс. гектаров, что на 24% превысило плановые показатели. В текущем году такие работы запланированы на площади 17 тыс. гектаров.
         12 мая 2017 года в рамках Всероссийского дня посадки леса в Тверской области высадили более 750 тыс. молодых деревьев. Акция приурочена к Году экологии в России.
 

Пресс-служба Правительства Тверской области.

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