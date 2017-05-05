В КОНАКОВСКОМ РАЙОНЕ НАЧАЛСЯ МЕЖДУНАРОДНЫЙ СОВБЕЗ

В Тверской области началась VIII Международная встреча высоких представителей, курирующих вопросы безопасности

24 мая в Завидово Тверской области началась VIII Международная встреча высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. Мероприятие собрало гостей из более чем 90 стран: секретарей совбезов, министров, помощников глав государств и премьер-министров по нацбезопасности, руководителей спецслужб. Российскую делегацию возглавляет Секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев. Во встрече принимают участие полномочный представитель Президента Российской Федерации в ЦФО Александр Беглов и Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

«Вопросам безопасности нужно уделять серьёзное внимание и подходить к их решению системно. Для нас большая честь принимать мероприятие такого формата, мы видим, что оно вызвало очень большой интерес», — обозначил Игорь Руденя.

До начала официальной программы Александр Беглов, Игорь Руденя и другие участники встречи осмотрели выставку изделий народных художественных промыслов Тверской области. На ней представлены изделия ручной работы мастеров Конаковского фаянсового завода и торжокских золотошвей, лепная керамика лихославльских гончаров, традиционные деревянные игрушки, расписанные вручную сувениры, одежда и предметы быта с тверской вышивкой, меха, а также хлебобулочные и кондитерские изделия. Кроме того, в экспозицию вошли макеты проектов комплексного развития территорий «Тверь Сити» и «Тверь Экспо».

Международная встреча продлится до 25 мая. В программе — совещания глав делегаций, «круглые столы» по борьбе с международным терроризмом и транснациональной организованной преступностью. Участники саммита обсудят ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе, вопросы информационной безопасности и противодействия «цветным революциям». Запланировано также около 70 двусторонних встреч.

Встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, проводятся ежегодно по инициативе Совбеза РФ в одном из городов России. В 2016 году мероприятие прошло в Грозном и собрало представителей 75 государств.

Пресс-служба Правительства Тверской области.