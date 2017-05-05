ДОРОГИ НА ОСТАШКОВ И КАЛЯЗИН БУДУТ ОТРЕМОНТИРОВАНЫ

В Тверской области отремонтируют дороги на Осташков и Калязин

На заседании Правительства Тверской области, которое провел Губернатор Игорь Руденя, принято решение о выделении дополнительно более 56,5 млн рублей на ремонт 12 км автомобильных дорог в Осташкове.

«В ближайшее время планируем утвердить стандарты ремонта наших дорог, которые будут соответствовать федеральным. Замена покрытия должна идти в соответствии с этими стандартами, что позволит повысить срок эксплуатации дорог», – обозначил Игорь Руденя.

Более 14 млн рублей также выделено на завершение ремонта участков дорог по направлениям Торжок – Осташков и Сергиев-Посад – Калязин – Рыбинск в Торжокском и Калязинском районах. В эксплуатацию введут 34,8 км.

Эти деньги – часть межбюджетных трансфертов, направленных Тверской области Москвой в рамках соглашения о сотрудничестве, которое в прошлом году подписали Губернатор Игорь Руденя и мэр Москвы Сергей Собянин.

Всего в рамках соглашения Тверской области из бюджета Москвы направлены 300 млн рублей на проведение ремонта на четырех дорожных объектах.

Пресс-служба Правительства Тверской области.