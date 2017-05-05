В Тверской области более 128,3 млн рублей направлено на программу «Детство без границ»

В Тверской области более 128,3 млн рублей направлено на реализацию региональной программы «Детство без границ» по социализации детей с ограничениями по здоровью. Вопрос обсуждался на заседании Правительства региона, которое сегодня, 23 мая, провел Губернатор Игорь Руденя.

«Очень важно, чтобы общество было консолидированным вне зависимости от возможностей, которые есть у людей», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Программа «Детство без границ» реализуется в Верхневолжье в сотрудничестве с Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. В прошлом году Тверская область стала победителем конкурса фонда в номинации «Право быть равным».

Нашему региону выделен грант в размере 38,5 млн рублей на реализацию в 2016-2017 годах проекта, направленного на социальную адаптацию детей-инвалидов. В областном бюджете на эти цели заложено 89,8 млн рублей, в том числе в 2017 году .

Проектом предусмотрено открытие более 90 интегрированных студий, отделений и кабинетов, где дети с ограниченными возможностями будут заниматься вместе со здоровыми сверстниками. Также запланировано повышение профессиональной компетенции 100 специалистов, которые работают с детьми-инвалидами и обеспечивают методическое сопровождение всех учреждений, задействованных в проекте.

В целом по итогам 2016 года созданными в Тверской области условиями для социализации стали пользоваться на 13% больше детей с ограниченными возможностями здоровья.

Пресс-служба Правительства Тверской области.