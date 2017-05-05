ПОЛМИЛЛИОНА - НА ПООЩРЕНИЕ ПЕДАГОГОВ

На поощрение лучших учителей и воспитателей Тверской области направлено 500 тыс. рублей

В Тверской области завершены региональные этапы конкурсов «Учитель года России» и «Воспитатель года России». Сегодня, 23 мая, на заседании Правительства Тверской области, которое провел Губернатор Игорь Руденя, одобрено присуждение премий лучшим представителям профессий.

По мнению Губернатора, в Тверской области мощный кадровый потенциал, хорошая база подготовки педагогов, серьезные инновационные разработки, благодаря которым воспитанники получают качественные знания. В регионе продолжается укрепление материальной базы школ, обеспечивается уровень оплаты труда педагогов, обозначенный в майских указах Президента России Владимира Путина.

Победителем третьего этапа всероссийского конкурса «Учитель года России - 2017» стал преподаватель информатики и информационно-коммуникативных технологий Горютинской средней школы Калининского района Евгений Труфанов. Со второго по шестое места заняли Светлана Иванова (гимназия №12, Тверь), Ольга Куртова (Лихославльская общеобразовательная школа №2), Елена Леонтьева (Бойковская основная школа Старицкого района), Денис Московский (средняя школа №1 Кашинского района), Алена Сильченко (Городенская православная гимназия, Конаковский район).

Победителем регионального этапа конкурса «Воспитатель года России» стала Наталья Кузнецова из детского сада №142 Твери. В числе призеров также Анна Коновалова (д/с «Улыбка», Удомля), Наталья Носова (д/с комбинированного вида №2, Нелидово), Лидия Петерсон (д/с №1, Конаково) и Юлия Чекмарева (д/с №4, Старица).

В качестве поощрения лучших учителей и воспитателей в Тверской области учреждены премии. Победителю конкурса «Учитель года России» предусмотрено 80 тыс. рублей, еще пяти призерам – по 50 тыс. рублей. Размер премии победителя конкурса «Воспитатель года России» составляет 50 тыс. рублей, призеров, занявших со второго по пятое места - 30 тыс. рублей. Всего на премии лучшим представителям дошкольного и общего образования Тверской области в 2017 году из регионального бюджета направят 500 тыс. рублей.

Пресс-служба Правительства Тверской области.