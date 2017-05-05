ВОЛЖСКИЙ КРЕСТНЫЙ ХОД: ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРАЗДНИКА

Волжский крестный ход станет продолжением празднования 350-летия обретения мощей святого Нила Столобенского

Дата начала XIX Волжского крестного хода перенесена на 11 июня 2017 года. Традиционно он начнется на истоке Волги в Осташковском районе. В этом году крестный ход посвящен 350-летию обретения мощей святого преподобного Нила Столобенского и станет продолжением празднования знаковой православной даты, которое пройдет с 8 по 12 июня в монастыре Нило-Столобенская пустынь.

Праздничные мероприятия возглавит Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, который 9 июня в 9.30 совершит божественную литургию, крестный ход и молебен на Соборной площади обители.

На берегу Селигера будет организован паломнический городок из 250 палаток, где гости праздника смогут разместиться бесплатно. Предусмотрено также бесплатное питание, для этого на территории лагеря установят 12 полевых кухонь.

В дни празднования в Осташковском районе также пройдет просветительский форум, посвященный 350-летию обретения мощей Нила Столобенского, в ходе которого запланировано выступление сводного хора из 500 человек.

При Тверской епархии до 12 июня включительно действует паломнический центр, где можно получить информацию об участии в праздничных мероприятиях. Телефон «горячей линии» 8-800-350-28-90 (звонок бесплатный). Прием звонков ведется с 8.00 до 20.00 ежедневно.

Всем желающим разместиться в лагере необходимо зарегистрироваться на сайте Тверской епархии и заполнить анкету. Подробная информация – на http://tvereparhia.ru/publikaczii/publikatsii/22807-vizit-svyatejshego-v-nilo-stolobenskuyu-pustyn

По окончании торжеств гости праздника смогут присоединиться к Волжскому крестному ходу, который прибудет в монастырь Нило-Столобенская пустынь 13 июня. Шествие пройдет по территориям, относящимся к Тверской, Московской, Ржевской и Бежецкой епархиям, и охватит Тверь, Дубну, Андреапольский, Старицкий, Ржевский, Калининский, Конаковский и другие районы области.

Завершится крестный ход в Калязине, где состоится фестиваль светской и духовной музыки.

Пресс-служба Правительства Тверской области.