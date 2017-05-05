ПРОФИЦИТ БЮДЖЕТА СОХРАНЕН

Тверская область сохранила профицит бюджета

в I квартале 2017 года

Сегодня, 23 мая, Губернатор Игорь Руденя провёл заседание Правительства Тверской области. Первым вопросом был рассмотрен отчёт об исполнении бюджета региона за первый квартал текущего года. Доходы областной казны составили порядка 11,4 млрд рублей, расходы — около 9,2 млрд рублей. Профицит — более 2,2 млрд рублей. Все социальные обязательства выполняются в полном объёме.

«В расходной части областного бюджета снизились расходы на обслуживание государственного долга региона: с 320 млн рублей до 143 млн рублей по сравнению с первым кварталом прошедшего года. Дальнейшее сокращение государственного долга остаётся одним из наших приоритетов», — подчеркнул Игорь Руденя.

В 2017 году по сравнению с 2016-м объём финансирования из областного бюджета строительства и капремонта автомобильных дорог увеличен более чем вдвое: с 2,2 млрд рублей до 4,9 млрд рублей. Из них более 3,2 млрд рублей предусмотрено на приведение в нормативное состояние дорог регионального значения. Около 1,7 млрд рублей — субсидии муниципальным образованиям на строительство и ремонт дорог местного значения. Средства доведены до территорий, проводятся конкурсные процедуры.

Что касается доходной части бюджета, поступления по НДФЛ и акцизам по сравнению с первым кварталом 2016 года незначительно сократились. По итогам отчётного периода зафиксировано снижение поступления налога на прибыль на 1,3 млрд рублей по консолидированной группе налогоплательщиков. Однако без учёта этой группы поступления по данному вида налога выросли более чем на 550 млн рублей.

Губернатор отметил: итоги исполнения бюджета в первом квартале должны стать предметом серьёзного анализа со стороны Министерства финансов и Министерства экономического развития Тверской области.

«Необходимо обеспечить поступательное повышение всех видов доходов в 2017-ом году. Это наша совместная работа. Для всех главных распорядителей бюджетных средств основной задачей остаётся повышение эффективности бюджетных расходов», — обозначил Игорь Руденя.

Пресс-служба Правительства Тверской области.