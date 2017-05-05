ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ КОНКУРСА СРЕДИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ШКОЛ

Подведены итоги конкурса среди муниципалитетов на ремонт школ Тверской области в 2017 году

Конкурсный отбор на проведение капитального ремонта санитарно-гигиенических комнат в 2017 году прошли 20 муниципальных образований Тверской области. При поддержке региона работы осуществят в 22 школах. Вопрос обсуждался на заседании Бюджетной комиссии региона, которое провел Губернатор Игорь Руденя.

Глава региона подчеркнул: очень важно создать комфортные условия обучения для детей во всех школах области. Губернатор поручил провести анализ причин, почему заявки на конкурс поступили не от всех муниципальных образований.

Игорь Руденя также дал поручение Министерству образования создать сводную ведомость по всем школам области, чтобы понять потребности муниципалитетов для поэтапной реализации проекта, который продлится в регионе до 2021 года.

В 2017 году на приведение в порядок санитарных комнат из областного бюджета направят 12,5 млн рублей. Стоимость ремонта одного помещения средней площадью 18 кв. метров составит от 400 тыс. до 600 тыс. рублей.

Материальная поддержка муниципальных школ в текущем году предусмотрена еще по двум направлениям: замена оконных блоков с объемом финансирования 36,8 млн рублей и капитальный ремонт спортивных залов - 7,7 млн рублей.

Также на заседании обсуждалось дополнительное выделение средств на ремонт кровли двух школ в Торопецком и Кашинском районах и приведение в порядок корпуса школы в Весьегонске. Доля софинансирования областного бюджета на эти объекты составит порядка 9 млн рублей.

Пресс-служба Правительства Тверской области.