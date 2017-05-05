УЧИТЕЛЯМ И РАБОТНИКАМ КУЛЬТУРЫ ПОВЫСЯТ ЗАРПЛАТЫ

Более 525 млн рублей направят из бюджета Тверской области на повышение зарплат педагогам и работникам культурной сферы в 2017 году

Исполнение в Тверской области майских указов Президента России Владимира Путина в части повышения заработной платы отдельным категориям работников бюджетной сферы обсуждалось сегодня, 22 мая, на заседании региональной Бюджетной комиссии, которое провел Губернатор Игорь Руденя.

Наиболее значительным повышение оплаты труда в 2017 году станет для педагогов дополнительного образования и работников культурной сферы, в том числе преподавателей отраслевых организаций среднего профессионального образования.

«В соответствии с «дорожными картами» у этих категорий работников бюджетной сферы заработная плата в 2017-м году возрастёт наиболее существенно. Исполнение майских указов Президента России являются приоритетной задачей Правительства Тверской области», - отметил Игорь Руденя.

Целевой показатель по средней оплате труда педагогов допобразования в 2017 году – 23993 рубля, работников культуры – 21114 рублей, преподавателей организаций среднего профессионального образования – 22287 рублей. На обеспечение роста зарплат этих категорий специалистов из областного бюджета будет направлено свыше 525 млн рублей.

Игорь Руденя подчеркнул, что наряду с увеличением уровня оплаты труда сотрудников бюджетной сферы, ключевой задачей в Тверской области является обеспечение доступности учреждений дополнительного образования и культуры в сельской местности.

В Тверской области действует 159 учреждений дополнительного образования, которые посещают более 73,5 тысячи детей.

Пресс-служба Правительства Тверской области.