ПОДДЕРЖАТ ИПОТЕЧНИКОВ

В Тверской области почти вдвое увеличат финансирование поддержки получателей ипотечных кредитов в 2017 году

Более 9 млн рублей направят дополнительно из бюджета Тверской области на социальные выплаты гражданам, которые взяли ипотечный кредит для приобретения жилья. Решение принято сегодня, 22 мая, на заседании Бюджетной комиссии Тверской области, которое провел Губернатор Игорь Руденя.

«Увеличение расходов позволит осуществить дополнительно более 180 выплат. Всего в этом году такой поддержкой смогут воспользоваться 396 получателей ипотечных кредитов», – сказал Игорь Руденя.

В настоящее время размер единовременной социальной денежной выплаты жителям Верхневолжья, которые приобретают жилье с помощью ипотеки, равен 50 тыс. рублям.

Ранее планировалось обеспечить в 2017 году 215 социальных выплат на сумму 10,7 млн рублей. С учетом принятого на заседании Бюджетной комиссии решения о предоставлении еще 181 выплаты сверх запланированного финансовая поддержка по этому направлению составит почти 20 млн рублей.

Пресс-служба Правительства Тверской области.