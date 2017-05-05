О СОДЕРЖАНИИ ДОРОГ В ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Игорь Руденя поручил увеличить количество мероприятий по контролю за содержанием дорог

Губернатор Тверской области Игорь Руденя поручил усилить надзор за обеспечением сохранности автодорог региона. Вопрос обсуждался сегодня, 22 мая, на оперативном совещании с членами областного Правительства.

«Нужен жесточайший режим администрирования этих процессов. На содержание дорог выделяются значительные средства, мы должны видеть результаты. Подрядчики должны работать в соответствии с утвержденным контрактом, перечнем работ и делать это ответственно», – сказал Игорь Руденя.

С начала текущего года Министерством Тверской области по обеспечению контрольных функций проведено 49 проверок по исполнению требований по зимнему и летнему содержанию дорог. В результате возбуждено 11 дел об административных правонарушениях, сумма наложенных штрафов составила 505 тыс. рублей, на сегодняшний день взыскано более 200 тыс. рублей.

Игорь Руденя подчеркнул, что суммы взысканных штрафов не соответствуют реальному положению дел. Количество контрольных мероприятий необходимо увеличить, считает Губернатор.

В регионе также был организован контроль на гарантийных объектах, которые сданы в эксплуатацию в прошлом году. Проведено обследование 14 объектов в Ржеве, Старице, Старицком, Ржевском, Калининском, Зубцовском, Бологовском, Западнодвинском, Оленинском, Нелидовском районах. Информация о выявленных недостатках направлена заказчикам.

Игорь Руденя обозначил, что эти сведения нужно также передавать ответственным ведомствам и руководителям на местах.

«Со своей стороны главы тоже должны сигнализировать нам о недоработках», – отметил Губернатор.

По информации регионального Министерства по обеспечению контрольных функций, во втором квартале 2017 года в Тверской области будет организован контроль исполнения требований по летнему содержанию дорог на 59 региональных и 160 муниципальных объектах.

Пресс-служба Правительства Тверской области.