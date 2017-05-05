НОВЫЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ВОЖАК РЕГИОНА

Комитет по делам молодежи Тверской области возглавил Вадим Степанов

Исполняющим обязанности председателя Комитета по делам молодежи Тверской области назначен Вадим Валерьевич Степанов. Об этом Губернатор Игорь Руденя сообщил сегодня, 22 мая, открывая заседание Бюджетной комиссии Тверской области.

Губернатор отметил опыт работы Вадима Степанова в сфере молодежной политики, в том числе – на должности заместителя председателя Комитета по делам молодежи региона.

«Мы движемся по пути преемственности и развития органов исполнительной власти региона», - подчеркнул Игорь Руденя.

Вадим Степанов окончил Тверской государственный университет и Институт государственной службы и управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации по специальностям «Государственное и муниципальное управление», «Связи с общественностью», «Политическая культура и идеология». Является кандидатом политических наук. Работал руководителем некоммерческих организаций, возглавлял Ассоциацию по содействию развития гражданского общества «Институт развития гражданского общества». С апреля 2017 года занимал должность заместителя председателя Комитета по делам молодежи Тверской области.

Пресс-служба Правительства Тверской области.