РЕКИ РОССИИ-2017

В июне в Тверской области пройдет второй Национальный туристский форум «Реки России»

23-24 июня в Тверской области, на площадке «Рэдиссон Завидово» в Конаковском районе, пройдет второй Национальный туристский форум «Реки России», организованный Правительством Тверской области при поддержке Ростуризма.

Водный туризм – одно из наиболее перспективных направлений развития туристской сферы в Тверской области. Губернатор Игорь Руденя считает, что он может стать одним из драйверов развития региональной экономики.

«Необходимо увеличить количество круизных судов, которые курсируют в Тверской области. Нужно разработать соответствующую программу и уже в следующем году удвоить число лайнеров, заходящих в регион», — обозначил Игорь Руденя.

Главные задачи форума «Реки России» в 2017 году — продвижение туристского потенциала Тверской области, обсуждение механизмов и программ, направленных на развитие водного туризма, в первую очередь его инфраструктурной составляющей.

В рамках форума так же будут рассмотрены практики по развитию и продвижению территорий, расположенных на круизных маршрутах. Участники обсудят создание туристического «лица» городов, вопросы событийного и музейного туризма, разработку туристических сувениров, формирование гастрономических маршрутов.

На площадке мероприятия будет работать выставка-ярмарка производителей сувенирной продукции ЦФО, экспозиция региональных туристических проектов «Рекой течёт судьба моя», интерактивная зона «История ремёсел», выставка работ художников малых исторических городов России.

С 2013 года в Тверской области проводился Международный форум речного туризма, который с 2016 года переименован в Национальный туристский форум «Реки России». В прошлом году в его работе приняли участие около 600 делегатов: представители федеральных и региональных органов власти, экспертов сферы туриндустрии. На пленарном заседании форума выступили полномочный представитель Президента Российской Федерации в ЦФО Александр Беглов и помощник Президента РФ Игорь Левитин.

Тверской регион обладает большим потенциалом в сфере водного туризма. На территории области берёт начало Волга, находятся озеро Селигер, Иваньковское водохранилище и другие крупные водоёмы. Гостям Верхневолжья могут быть также интересны Конаково, Городня, маршруты вверх по Волге до Старицы и других прибрежных населённых пунктов.

Тверская область рассчитывает стать одним из первых регионов, принявших участие в новой федеральной целевой программе по сохранению и восстановлению акватории Волги. Это позволит проводить работы по дноуглублению реки, развивать необходимую для отдыха инфраструктуру.

Пресс-служба Правительства Тверской области.