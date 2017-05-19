245 проектов Программы поддержки местных инициатив получат софинансирование из бюджета Тверской области

В Тверской области распределены субсидии в рамках Программы поддержки местных инициатив на 2017 год. По итогам заседания конкурсной комиссии, софинансирование из регионального бюджета получат 245 проектов, предложенных жителями Верхневолжья.

«Программа поддержки местных инициатив — это один из самых результативных механизмов развития территорий Тверской области, улучшения качества жизни населения, повышения гражданской активности», — считает Губернатор Игорь Руденя.

Тверская область является лидером в России по степени финансового участия в программе жителей региона: в этом году процент софинансирования от населения достигнет 15,5% при минимальной доле в 5%.

Из представленных на конкурсный отбор 289 заявок одобрены 245, в том числе 193 заявки от городских и сельских поселений, 52 — от городских округов. Это приведение в порядок дорог, коммунальной инфраструктуры, жилых домов и общественных зданий, установка детских и спортивных площадок.

Основные источники финансирования — региональный и местный бюджеты, а также средства самих жителей. На реализацию проектов в 2017 году из областной казны городским округам будет представлено 24 млн рублей, поселениям — 107 млн рублей. Общий объём средств по Программе поддержки местных инициатив составит более 236 млн рублей.

Следующий этап — реализация проектов-победителей. Подробнее о дальнейшем участии в программе представителям муниципалитетов расскажут сотрудники Министерства финансов региона на обучающем семинаре, который состоится 24 мая в областном доме народного творчества.

За пять лет работы ППМИ на территории Верхневолжья количество реализуемых за год проектов выросло в 4,6 раза: с 53 до 245.

Пресс-служба Правительства Тверской области.