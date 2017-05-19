На берегу Селигера в дни празднования 350-летия обретения мощей Нила Столобенского обустроят палаточный город с улицами

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На берегу Селигера в дни празднования 350-летия обретения мощей Нила Столобенского обустроят палаточный город с улицамиПаломнический центр при Тверской епархии, созданный к празднованию 350-летия обретения мощей преподобного Нила Столобенского, будет действовать до 12 июня включительно.«Это необходимо, чтобы паломники могли не только накануне, но и в дни празднования позвонить и получить, если нужно, консультацию по какому-либо вопросу», – считает Губернатор Игорь Руденя.На совещании по подготовке к православному торжеству, которое провел глава региона, обсуждались вопросы организации паломнического лагеря возле монастыря Нило-Столобенская пустынь, где гости праздника смогут бесплатно разместиться с 8 по 12 июня.На территории лагеря установят 250 палаток. Предполагается, что это будет паломнический городок с улицами.В лагере организуют дежурство сотрудников полиции, МЧС, медиков, развернут 12 полевых кухонь, которые будут обеспечивать бесплатным питанием гостей праздника. Также обустроят отдельную палатку с видеонаблюдением для хранения вещей.Торжества в честь 350-летия обретения мощей святого преподобного Нила Столобенского пройдут с 8 по 12 июня в Осташковском районе в монастыре Нило-Столобенская пустынь.Праздничные мероприятия возглавит Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, который 9 июня в 9.30 совершит божественную литургию, крестный ход и молебен на Соборной площади обители. Будет организована трансляция торжеств на мониторах, установленных на территории монастыря и паломнического лагеря.В эти дни на берегу Селигера также пройдет просветительский форум, посвященный 350-летию обретения мощей Нила Столобенского, в ходе которого запланировано выступление сводного хора из 500 человек.Во время праздника организуют торговлю фермерской экопродукцией, товарами местных производителей, сувенирами.При Тверской епархии действует паломнический центр, где можно получить информацию об участии в праздничных мероприятиях. Телефон «горячей линии» 8-800-350-28-90 (звонок бесплатный). Прием звонков ведется с 8.00 до 20.00 ежедневно.Всем желающим разместиться в лагере необходимо зарегистрироваться на сайте Тверской епархии и заполнить анкету. Подробная информация – на http://tvereparhia.ru/publikaczii/publikatsii/22807-vizit-svyatejshego-v-nilo-stolobenskuyu-pustyn.Пресс-служба Правительства Тверской области.