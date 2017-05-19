На берегу Селигера в дни празднования 350-летия обретения мощей Нила Столобенского обустроят палаточный город с улицами

Паломнический центр при Тверской епархии, созданный к празднованию 350-летия обретения мощей преподобного Нила Столобенского, будет действовать до 12 июня включительно.

«Это необходимо, чтобы паломники могли не только накануне, но и в дни празднования позвонить и получить, если нужно, консультацию по какому-либо вопросу», – считает Губернатор Игорь Руденя.

На совещании по подготовке к православному торжеству, которое провел глава региона, обсуждались вопросы организации паломнического лагеря возле монастыря Нило-Столобенская пустынь, где гости праздника смогут бесплатно разместиться с 8 по 12 июня.

На территории лагеря установят 250 палаток. Предполагается, что это будет паломнический городок с улицами.

В лагере организуют дежурство сотрудников полиции, МЧС, медиков, развернут 12 полевых кухонь, которые будут обеспечивать бесплатным питанием гостей праздника. Также обустроят отдельную палатку с видеонаблюдением для хранения вещей.

Торжества в честь 350-летия обретения мощей святого преподобного Нила Столобенского пройдут с 8 по 12 июня в Осташковском районе в монастыре Нило-Столобенская пустынь.

Праздничные мероприятия возглавит Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, который 9 июня в 9.30 совершит божественную литургию, крестный ход и молебен на Соборной площади обители. Будет организована трансляция торжеств на мониторах, установленных на территории монастыря и паломнического лагеря.

В эти дни на берегу Селигера также пройдет просветительский форум, посвященный 350-летию обретения мощей Нила Столобенского, в ходе которого запланировано выступление сводного хора из 500 человек.

Во время праздника организуют торговлю фермерской экопродукцией, товарами местных производителей, сувенирами.

При Тверской епархии действует паломнический центр, где можно получить информацию об участии в праздничных мероприятиях. Телефон «горячей линии» 8-800-350-28-90 (звонок бесплатный). Прием звонков ведется с 8.00 до 20.00 ежедневно.

Всем желающим разместиться в лагере необходимо зарегистрироваться на сайте Тверской епархии и заполнить анкету. Подробная информация – на http://tvereparhia.ru/publikaczii/publikatsii/22807-vizit-svyatejshego-v-nilo-stolobenskuyu-pustyn

Пресс-служба Правительства Тверской области.