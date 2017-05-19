стратегические инициативы президента российской федерации

НА ЗАРПЛАТЫ ПЕДАГОГОВ

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ В 2017

ГОДУ НАПРАВЛЕНО ОКОЛО

7,5 МИЛЛИАРДОВ РУБЛЕЙ

Распределение субвенций между муниципальными образованиями Тверской области на реализацию майских указов Президента РФ Владимира Путина в части достижения показателей по заработным платам педагогов обсудили на заседании правительства, которое провёл губернатор Игорь Руденя. В общей сложности на оплату труда педагогических работников школ и детских садов в областном бюджете заложено около 7,5 миллиардов рублей. Для регионального правительства исполнение майских указов является приоритетом в работе, подчеркнул глава региона.

«Наибольшая доля расходов приходится на повышение заработной платы бюджетников. Это позволило в 2016 году выполнить показатели, заложенные в указах Президента РФ», - обозначил Игорь Руденя. Общий объём субвенций на дошкольное и общее образование Верхневолжья в 2017 году составляет 8 миллиардов рублей - порядка 70 процентов всего бюджета отрасли. Из них более 2 миллиардов рублей предназначено для дошкольных учреждений. Основная часть этой суммы пойдёт на оплату труда педагогов. Планируется, что средняя заработная плата воспитателей составит 21187 рублей. Около 6 миллиардов рублей - субвенции для системы общего образования. В частности, 5,5 миллиардов рублей составит фонд заработной платы преподавателей, что позволит обеспечить реализацию стратегических инициатив Президента. Целевой показатель по средней зарплате учителей - 24245 рублей.



ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ

В ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ ВЫРОС

НА 13,5 ПРОЦЕНТОВ

По итогам 2016 года индекс физического объема инвестиций в основной капитал в Тверской области увеличился на 13,5 процента к уровню 2015-го. Инвестиционная политика региона направлена на более активное использование географических, транспортно-логистических и природных преимуществ Верхневолжья.

«Мы должны обеспечить открытие новых предприятий и создать рабочие места во внебюджетной сфере. Для этого необходимо привлекать инвесторов и модернизировать имеющиеся производства», – обозначил губернатор Игорь Руденя. В прошлом году достигнут рост одного из главных индикаторов майских указов Президента РФ Владимира Путина – отношения объёма инвестиций в основной капитал к валовому региональному продукту. Ожидается, что по итогам 2016 года данный показатель составит 26 процентов (по итогам 2015 года – 21,5). Фактически Тверская область вплотную приблизилась к плановому значению 2018 года – 27 процентов. Самые большие темпы роста инвестиций зафиксированы в гостиничном и ресторанном бизнесе – в 3,8 раза, у обрабатывающих производств – в 2,2 раза, в сельском хозяйстве – в 1,4 раза.

Пресс-служба правительства

Тверской области.