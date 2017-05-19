На прошлой неделе в Конаковском районе прошло совещание глав и глав администраций муниципальных районов и городских округов центрального региона Тверской области.

В совещании приняли участие губернатор Тверской области Игорь Руденя, а также члены областного правительства. От Конаковского района в работе совещания участвовали глава Конаковского района Людмила Козлова, а также главы и главы администраций поселений района. Это важное мероприятие проходило в Досуговом центре деревни Мокшино в течение трех часов. Повестка дня включала вопросы государственной экспертизы объектов капстроительства и капремонта (докладчик И. Волгин, министр строительства и ЖКХ), исполнения консолидированных бюджетов муниципальных районов (докладчик И. Северина, министр финансов), обеспечения бесперебойного автотранспортного обслуживания населения (докладчик И. Павлов, министр транспорта). Наибольшее обсуждение вызвал доклад ВРИО министра здравоохранения (на тот момент) Р. Курынина о развитии здравоохранения в Тверской области. Действительно, состояние медицины – сегодня это, пожалуй, наиболее волнующий людей вопрос. В начале совещания презентацию о сельском поселении «Завидово» представил его глава Дмитрий Окороков.