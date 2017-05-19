ЗНАКОМЫХ МЕСТ ПРИВЫЧНЫЕ ЧЕРТЫ

5 мая в выставочном зале Конаковской межпоселенческой центральной библиотеки открылась персональная выставка художника Николая Шитикова.

Николай Сергеевич Шитиков – наш, конаковский. С младых лет избрав для себя преобладающим жанром пейзаж, он всеми своими работами воспевает удивительную поэзию родных мест, стремясь в привычном найти необычное, в обыденном разглядеть красоту и неповторимость.

Действительно, рассматривая работы Николая Шитикова, почти всегда безошибочно узнаешь, а каком месте побывал на плэнере художник. Внимательный глаз разглядит и то, что сам автор внес в пейзажный вид: ведь его работы - это не документальный слепок, это проекция впечатления от места, пропущенная через творческое видение.

Вот сосна у устья Донховки, а вот вид на тот берег с замком – дачей Готье. Увы, уже давно нет того замка, да и сосна смотрится по-другому. Но на полотнах остается ощущение того счастья из детства, когда ты сам был маленький, а деревья – большими. Или церковь в Свердлове, снятая с такого ракурса, что и не сразу узнаешь. Бурные заросли кипрея на волжском берегу в бору, лунные отблески в набегающей прибрежной волне, до боли знакомый вид «от пристани» (которой, кстати, тоже давно нет)… Нет, художник просто намеренно заставляет нас ностальгировать!

- Мы живем в наших замечательных местах, наш взгляд замылился, – говорит Николай Сергеевич, – и мы совершенно не осознаем, какое нам досталось счастье – жить в Конакове, на берегу матушки-Волги, у соснового бора.

А те, кто приезжают к нам впервые, не могут наглядеться на эту красоту, она наполняет их ощущением радости и полета. Каждый год, когда наступает весна и пробивается первая трава, конаковские просторы зовут меня с этюдником к себе. Я не могу не писать их. И я знаю, что пейзаж – это один из самых демократичных жанров и понимание его подвластно всем…

Тяга к живописи обнаружилась у Николая с детства. После школы он поступил в Калининское художественное училище им. Венецианова. Был в числе первых выпускников по специальности «Дизайн». Работал старшим художником-оформителем на Конаковском фаянсовом заводе, в отделе графического дизайна на Конаковской ГРЭС. Писал домовые иконы для храма Анны Кашинской в Конакове, оформлял Ледовый дворец. Он автор дизайна формы хоккеистов клуба «Русские медведи», оформление проекта проспекта Ленина с аркой - тоже его вклад в облик города. Ну а картины – это, если можно так выразиться, «хобби профессионала». Здесь его душа и его отдушина. Так что приходите – выставка работает до конца мая.

Максим МАЛАХОВ.