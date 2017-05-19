СТУДЕНТЫ ВЫБИРАЮТ РАБОТУ

В канун майских праздников в рамках проекта «Тверской аграрный образовательный кластер», созданного по инициативе депутата Государственной думы Российской Федерации Светланы Максимовой, состоялась очередная поездка студентов Тверской государственной сельскохозяйственной академии на объекты «ГК «АгроПромкомплектация» в Конаковском районе. Месяцем ранее подобная экскурсия проводилась на производственных мощностях ООО «Компания Продвижение» в Конакове.

Основная задача, по словам Светланы Максимовой, – познакомить студентов с возможными работодателями и показать преимущества работы в агропромышленном секторе:

- Когда у нас родилась идея этого проекта, мы главной целью ставили повышение престижности работы на селе. Ведь молодежь всегда была нужна селу. В Тверской области немало крепких сельскохозяйственных предприятий, мощных, динамично развивающихся. Мы хотим показать молодым: вам есть куда пойти работать. Ведь государство вкладывает в обучение будущих специалистов колоссальные средства, и оно ожидает отдачи от своих вложений…

Сначала студенты и их преподаватели ознакомились с работой животноводческого комплекса в Верханове на почти 3 тысячи голов КРС – дойных коров, быков и телят. Он входит в состав АО «Агрофирма «Дмитрова Гора» - структурного подразделения ГК «АгроПромкомплектация».

Особенно понравилось студентам в доильном отделении и в вольерах холодного содержания для телят. Да и коровы, ласково и доверчиво тянувшие свои морды к людям, никого не оставили равнодушными, особенно девушек.

Затем группа на большом экскурсионном автобусе отправилась на новый молокозавод. Очередной объект-гигант ГК «АгроПромкомплектация», строительство которого начато два года назад, еще официально не открыт, там идут к завершению пуско-наладочные работы. Но его производственные мощности уже включены в общий процесс. И надо сказать, что журналисты вместе со студентами и депутатом стали первыми, кому показали работу нового производства. Эксклюзив!

- Особенность современного производства в том, - говорит главный технолог завода Татьяна Орлова, – что выпуск молочной продукции, все технологические процессы происходят здесь в так называемом «закрытом потоке». То есть, продукт получается с гарантированным высоким качеством, в том числе и в плане микробиологических показателей…

Проектная мощность предприятия – до 240 тонн перерабатываемого молока и до 135 тонн готовой продукции в сутки. Это в 2,5 раза больше, чем выпускал старый завод. Ассортимент выпускаемых продуктов – 140 наименований, и в их числе такие новинки, как, например, зерненый творог.

На Дмитрогорском мясоперерабатывающем заводе студентам показали, из чего и как делается колбаса. На сегодняшний момент на предприятии прошла реорганизация производства, часть продукции теперь выпускается на недавно запущенном в эксплуатацию Курском МПЗ, но гордость брэнда «Дмитрогорский продукт» - колбасы и сосиски, пельмени, вареники и мясные деликатесы - по-прежнему делаются в Дмитровой Горе.

Закончилась экскурсия совместным общением студентов и преподавателей с депутатом Государственной думы России Светланы Максимовой и генеральным директором ПО «Дмитрогорское» (в состав которого входит Дмитрогорский МПЗ) Денисом Дородных, депутатом Законодательного собрания Тверской области. В процессе общения студентов накормили вкусной и полезной дмитрогорской продукцией.

В общем, закончилось все, как сейчас модно говорить, на позитиве, и, думается, теперь выбор профессии для молодежи стал более очевидным.

Подготовил Кирилл НОВИКОВ.