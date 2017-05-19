Спорт * Спорт * Спорт * Спорт * Спорт * Спорт * Спорт *



ГУБЕРНАТОР ПОЗДРАВИЛ АЛЕНУ



Победительница всероссийских соревнований по метаниям «Богатырь» Алена Бугакова обновила личный рекорд, толкнув ядро на 18 метров 6 сантиметров.

В Адлере прошли всероссийские соревнования по легкой атлетике «Богатырь», на которых спортсменка из Конакова Алена Бугакова, выступавшая параллельным зачетом за Москву и Тверь, в состязаниях по толканию ядра обновила свой личный рекорд и завоевала золотую медаль. С блестящим результатом ее поздравил губернатор Игорь Руденя, сообщили в пресс-службе правительства Тверской области.

«Это победа вашего яркого таланта, силы воли и настоящего чемпионского характера. Желаю новых спортивных свершений и еще много таких радостных моментов в жизни», - говорится в телеграмме от имени Игоря Рудени.

Поздравляем Алену Бугакову с очередным достижением и желаем и в дальнейшем прославлять свою малую родину на соревнованиях российского и международного уровней.



КАРЕЛЬСКИЙ УСПЕХ



12 - 14 мая в селе Ведлозеро Республики Карелия был проведён открытый традиционный фестиваль по спортивной борьбе среди юношей и девушек, посвящённый 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

В соревнованиях приняли участие команды из Санкт-Петербурга, Петрозаводска, Кондопоги, Сестрорецка, Вологды, Гатчины, Ведлозера.

Тверскую область представляла сборная команда тренера Алексея Овчинникова из Конаковского района. Выступление наших борцов на карельском ковре оказалось вполне достойным. Чемпионами соревнований стали Ярослав Леонов (в весе до 26 кг) из д. Мокшино и Никита Новосёлов из п. Радченко. Серебряным призёром стал Виталий Цветков (в весе до 24 кг) из Твери (академия единоборств «Валдай»), бронзовыми призёрами соревнований стали Анастасия Бороненкова (в весе до 62 кг) и Иван Бороненков (в весе до 32 кг) из п. Новозавидовский, а также Илья Ухалов из п. Редкино.

Команда борцов выражает благодарность Совету депутатов Городенского сельского поселения за благотворительную помощь, способствующую достижению спортивных результатов на турнире.

Алексей ОВЧИННИКОВ.