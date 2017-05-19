«Радуга талантов»

- так назывался заключительный концерт детских творческих коллективов – лауреатов юбилейного районного фестиваля искусств «Конаковские огни-2017», который состоялся 13 мая в ДК «Современник».



Перед началом программы активисты молодежного центра «Иволга» организовали в фойе «Современника» благотворительную ярмарку «Дети детям». На ярмарке были представлены разнообразные поделки и сувениры, изготовленные школьниками нашего города и района. Выбрав понравившуюся работу, следовало самостоятельно назначить ей цену и опустить деньги в специальный ящик. «Покупатели» не скупились, зная, что все собранные средства пойдут на помощь детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. Народ на ярмарку зазывали ростовые куклы – сказочные персонажи любимых детских мультиков. Юные участники и гости фестиваля так увлеклись происходившим, что не спешили занять свои места за кулисами и в зрительном зале.

- Действительно, каждый ребенок по-своему талантлив, и фестиваль дает нам возможность в очередной раз в этом убедиться! – сказала в приветственном слове начальник управления образования администрации Конаковского района О.Ю.Булгакова. – Общаясь с большим количеством детей, хочу отметить, что талантливы все, у каждого малыша можно найти свою «изюминку», главное – её раскрыть. И сегодняшний концерт поможет нам по-новому взглянуть на своих детей, любоваться, гордиться ими, они это заслужили. И огромную роль в этом празднике играют не только дети, но и те, кто помог им стать лауреатами – их родители и педагоги. Спасибо всем!

Ольга Юрьевна пожелала участникам успешно выступить, а зрителям – от души насладиться их талантами. Однако Вредная Чучундра, признавшись, что «по-черному завидует всем талантливым», решила испортить праздник и украла радугу. Ведущие программы Нотка, Акварелька и Бусинка придумали, что вернуть детям радугу можно, собрав семь лепестков Цветика-Семицветика. На протяжении концерта они один за другим находили разноцветные лепестки и собрали шесть, а седьмой, фиолетовый, нашли у Вредной Чучундры. Завистница пожаловалась им на свою безрадостную жизнь в подвале ДК, рассказала о желании выступать на сцене, слышать аплодисменты. Тогда ведущие пригласили её в творческие коллективы и даже разрешили вести фестивальный концерт. Чучундра отдала фиолетовый лепесток, произнесла заклинание, и радуга вернулась, озарив своим светом всех участников программы, вышедших на сцену под дружные аплодисменты зрителей.

Радостным финалом концерта стало награждение лауреатов. Дипломами «Конаковских огней-2017» отмечены юные исполнители и коллективы, представляющие Центр внешкольной работы г. Конаково, Юрьево-Девичьевского, Ручьевского, Дмитровогорского, Селиховского СДК, досуговые центры д. Мокшино, п. Козлово, с. Городня, с. Завидово, культурно-досуговые центры п. Изоплит и п. Озерки, Хоровую школу мальчиков и юношей, ДШИ г. Конаково и п. Редкино, ДК Госкомплекса «Завидово» и Дворца культуры «Современник».

Наталья БАРАНОВСКАЯ.