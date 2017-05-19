ПОБЕДНЫЙ ТУРНИР

В открытом турнире по настольному теннису, посвященном прошедшему Дню Победы, который состоялся 14 мая в СК «Олимп», приняли участие около полусотни спортсменов со всей России и среди них – бронзовая призерка паралимпийских игр Анжелика Косачева.

Этот турнир стал очередным, четвертым по счету этапом «Лиги Пинчука» этого сезона. Олег Пинчук – спонсор конаковского клуба настольного тенниса «Мастерские Пинчука», который и проводит подобные соревнования. По словам главного судьи соревнований Андрея Дубкова, он проводится уже второй год, спортсмены завоевывают определенное количество баллов, и в конце года игроки среди мужчин и среди женщин, у кого больше всего очков, определяются сильнейшие в рейтинге и получают памятные ценные подарки от спонсора. Всего до конца года необходимо провести семь этапов.

На открытии турнира приветственное слово от администрации Конаковского района сказала Екатерина Лаптева, и.о. заведующего отдела молодежной политики, культуры и спорта. Также на турнир приехала бронзовая призерка летней олимпиады по настольному теннису 2012 года Анжелика Косачёва. Она воодушевила участников на победу и подарила юным спортсменам памятные брелки и блокноты.

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Наше досье.



Анжелика Павловна Косачёва - заслуженный мастер спорта по настольному теннису, бронзовый призёр XIV летних Паралимпийских игр 2012 года в Лондоне. Награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Родилась 28 сентября 1982 года в Саратове.

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Перед соревнованиями мы задали именитой спортсменке несколько вопросов:

- Как вам Конаково?

- Мне нравится к вам приезжать. Я здесь уже в третий раз, и могу сказать, что организация соревнований находится на высоком уровне. Сегодня я тоже буду играть, заодно потренируюсь перед предстоящим чемпионатом мира в Словакии, на который вылетаю уже завтра.

- Сегодня вы не просто приехали поддержать спортсменов, вы еще и играете. А вообще занимаетесь ли вы наставничеством? Проводите ли мастер-классы?

- Да, разумеется. И если попросят, с удовольствием проведу его и для конаковских спортсменов, особенно для детей…

- Найдется ли сегодня тот, кто вас обыграет, учитывая ваш уровень подготовки?

- До сих пор мне это удавалось, но попадаются очень сильные игроки, и если честно, я в этом не уверена…

В турнире приняли участие 34 мужчины и 13 женщин из городов Конаково, Дубна, Лотошино, Саратов, Подольск, Кимры, Тверь, Курсаково, Мончегорск, Осташков, Торжок, Юрьево-Девичье. Упорная борьба развернулась в женском турнире. 12-летняя спортсменка из Твери Ксения Наумова

смогла обыграть более опытных и именитых соперников и занять первое место. Ей уступила и олимпийка Анжелика Косачева. Результаты женского турнира таковы: 1 место - Ксения Наумова (Тверь), 2 место - Елена Воробьёва (Дубна), 3 место - Анжелика Косачёва (Саратов). У мужчин призовая тройка распределилась следующим образом: 1 место - Вадим Барышников (Тверь), 2 место - Алексей Вокуев (Тверь), 3 место - Илья Ильин (Тверь). Также 1 место в утешительном финале - Александр Рябинин (Дубна).

У конаковцев в призеры не вышел никто, но можно отметить Владислава Огурцова, который впервые за все время наших турниров из всех конаковских мужчин вышел в первый финал и занял 16 место. После соревнований мы тоже задали несколько вопросов 43-летнему спортсмену:



- Как давно вы занимаетесь теннисом?

- В детстве я ходил в секцию, года три-четыре, к тренеру Шайкину, было это лет 30 назад. Потом в конце 2013 года решил снова взять ракетку в руки.

- Руки помнили, как играть?

- Честно – нет. Думаю, это и к лучшему. С нуля всегда легче исправлять ошибки. На заводе «Энергостальконструкция» уделяется внимание и физической культуре, кто хочет - тот может заниматься. В обеденный перерыв мы там играли в теннис, и, поиграв немного, я решил: почему бы не заняться этим более серьезно?

- Как вы сами оцениваете свой уровень?

- Сначала я, конечно, всем проигрывал. Потом приобрел опыт, навыки, стал выигрывать. Конечно, до ребят, которые занимаются этим по 20 лет, мне еще тянуться и тянуться, но, думаю, среднего уровня я достиг…

Главный судья соревнований и главный тренер теннисного клуба «Мастерские Пинчука» Андрей Дубков рассказывает:



- Соревнования, подобные сегодняшним, - это не только соперничество. Это еще и повод для обмена опытом, налаживания связей. В следующие выходные, 20 - 21 мая, в «Олимпе» пройдет командный чемпионат Тверской области, который соберет сильнейших теннисистов региона. Честь Конаковского района будет защищать женская команда в составе Ольги Бариновой, Юлии Останиной и Марины Крутовой…

Мы спросили у сильнейшей в своем возрасте теннисистки района 17-летней Юли Останиной, легко ли было играть с олимпийской призеркой и как она оценивает шансы конаковской команды на предстоящем чемпионате?

- Анжелика Косачева, конечно, объективно сильнее. Но лично мне с ней играть было очень удобно, подачи брались хорошо, плюс она ошибалась. Если в прошлые разы я ей проигрывала «в ноль», то сегодня проиграла со счетом 3:2. Состав же команд предстоящего чемпионата области нам известен, многих я обыгрывала и верю, что вероятность первого места для нас довольно высока. Особенно, если болельщики будут поддерживать нас психологически…

Так что приходите в эти выходные на соревнования в «Олимп». Начало их в 11 часов. Ну и в заключение от лица организаторов благодарим на страницах «Зари» администрацию Конаковского района за предоставленную наградную символику, наших спонсоров: ООО «Мастерские Пинчука» и гриль-бар «Греночка» за помощь в организации турнира, администрацию и весь персонал СК «Олимп» за помощь в проведении турнира, газету «Заря» и ООО «Телекон» за информационную поддержку турнира. А редакция газеты «Заря» благодарит секретаря соревнований Ольгу Баринову за оперативное предоставление информации.

Максим МАЛАХОВ.