МЕДИЦИНА БУДЕТ РАЗВИВАТЬСЯ

В Тверской области продолжат развитие и совершенствование медицины всех уровней

В 2016 году Правительство Тверской области обеспечило стопроцентное финансирование социальной сферы. На эти цели было направлено более 65% расходов бюджета Тверской области. Особое внимание Правительство региона уделяет вопросам здравоохранения. Решению приоритетных задач в отрасли посвящена значительная часть отчета о деятельности Правительства Тверской области в 2016 году, который сегодня представил депутатам регионального парламента Губернатор Игорь Руденя.

«Мы должны обеспечить эффективную и доступную медицинскую помощь на всей территории области, добиться кардинального улучшения демографической ситуации», – отметил глава региона.

В 2016 году активно осуществлялось внедрение трехуровневой системы оказания медицинских услуг. Важный вклад в эту работу вносит развитие телемедицины, а также мобильной медицины. Реализуется проект информатизации диспетчерской службы скорой помощи, которая, по планам, в 2017 году охватит весь регион.

В Тверской области внедрена единая информационная система, позволяющая обеспечивать получение лекарств в минимальные сроки. Принято решение об увеличении числа государственных аптек. В 2016 году их было открыто 5, еще 10 запланировано в 2017 году.

Продолжалась работа по укреплению материально-технической базы здравоохранения, говорится в отчете областного Правительства. В регионе дан старт проекту комплексного ремонта зданий центральных районных больниц. Первоочередные задачи – установка пандусов, ремонт лифтов, оснащение операционных, палат интенсивной терапии и реанимации.

Для решения кадровой проблемы осуществлялись выплаты медикам, переезжающим на работу в сельскую местность. За 2016 год их получили 30 врачей и 25 средних медицинских работников.

Комплекс мер, принятых Правительством области, направлен на выполнение таких актуальных задач в сфере здравоохранения, как профилактика заболеваемости, повышение качества медицинской помощи, устранение территориального неравенства в её получении.

Пресс-служба Правительства Тверской области.