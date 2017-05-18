ПРОМЫШЛЕННОСТЬ - В ПЛЮСЕ

Рост промышленного производства в Тверской области в 2016 году составил 103,5%

По итогам 2016-го года промышленность Тверской области продемонстрировала рост. Индекс промпроизводства составил 103,5%. Об этом сегодня сообщил Губернатор Игорь Руденя, представляя депутатам регионального парламента отчет о деятельности Правительства Тверской области за 2016 год.

Как следует из документа, рост зафиксирован в 10-ти из 14-ти отраслей обрабатывающей промышленности. Самые высокие показатели – в транспортном машиностроении, химической и нефтехимической промышленности, текстильном и швейном производствах. Эти отрасли составляют основу промышленного потенциала региона.

В прошлом году Правительство Тверской области особое внимание уделяло поддержке крупных предприятий. Создан единый кластер метровагоностроения с Московской областью, который позволит открыть новое для региона направление в транспортном машиностроении.

Кроме того, по инициативе Правительства Тверской области принят федеральный закон, устанавливающий нулевую ставку НДС на услуги по перевозкам пассажиров и багажа в поездах дальнего следования. Средства, которые в этой связи получат «Российские железные дороги», будут направляться на увеличение портфеля заказов Тверского вагонзавода.

«Сейчас важно повысить активность работы наших предприятий с федеральным Фондом развития промышленности. В 2016-м году от Тверской области было подано всего 5 заявок, а получен заём только одним предприятием», – сообщил Губернатор.

Усилить работу в этом направлении позволит принятый в регионе закон «О промышленной политике в Тверской области», которым предусмотрено создание регионального Фонда развития промышленности, развитие индустриальных парков и кластеров, реализация специальных инвестиционных контрактов. Фонд начнёт свою работу во второй половине 2017 года.

Пресс-служба Правительства Тверской области.